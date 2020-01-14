iPhone 9 سيأتي مع Face ID، وشاشة أكبر من شاشة iPhone 8

فاطمة أيت طالب - دبي - أقدم هاتف iPhone متوفر في السوق حاليًا هو iPhone 8، ولكن تردد مؤخرًا أن شركة آبل تخطط لإطلاق هاتف iPhone جديد سيكون هاتفًا مناسبًا لكل من يبحث لشراء هاتف iPhone حديث بسعر إقتصادي. وعلى ذكر ذلك، فقد صدرت معلومات جديدة من الموردين الذين حضروا لمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وتحدثوا مع مصدر من اليابان لإلقاء الضوء على بعض المواصفات.

ووفقا للمعلومات، تريد شركة آبل إطلاق iPhone 9 مع نفس هيكل iPhone 8، ومع المعالج Apple A13 Bionic، ومع تقنية التعرف على الوجه Face ID التي ستعوض مستشعر بصمات الأصابع Touch ID لأنه سيتم إزالة الزر الرئيسي للهاتف لتحرير المزيد من المساحة للشاشة.

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تبني كاميرا TrueDepth وإزالة مستشعر بصمات الأصابع سيسمح للشاشة بالنمو من 4.7 إنش إلى 5.4 إنش. سيتم أيضًا تحديث الكاميرا، وكذلك فلاش LED المٌصاحب.