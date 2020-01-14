أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الأربعاء 15 يناير، داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، يصاحبها سقوط أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11

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الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 6