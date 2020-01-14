إكس تاتش تطلق مجموعة من الهواتف خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت شركة إكس تاتش XTOUCH العلامة التجارية الرائدة للهواتف المحمولة والتي تتخذ من دبي مقراً لها عن توسيع محفظة منتجاتها من خلال إطلاق مجموعة من أجهزة الهواتف الجديدة في مهرجان دبي للتسوق الحالي، ويتضمن الاطلاق مجموعة واسعة من الهواتف التقليدية فيتشر فون والهواتف الذكية الجديدة، وبجانب الهواتف التقليدية والهواتف الذكية، أضافت الشركة أيضًا لمحفظة منتجاتها مجموعة جديدة كاملة من الساعات الذكية وسماعات الأذن XPod

وقال فرهاد خان نائب الرئيس لدى شركة إكس تاتش: “اعتادت شركة إكس تاتش أن تكون في طليعة إنتاج الأجهزة المبتكرة والعالية الجودة لتلبية احتياجات شريحة مختلفة من العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.

تقدم إكس تاتش سلسلة الهواتف التقليدية في أربعة موديلات هم:F10 وF20 وF30 و F40، وتتراوح أسعارها بين 49 و99 درهم إماراتي، وتأتي جميع الموديلات بأحجام ومواصفات مختلفة.

وبالنسبة لسلسلة هواتف إكس تاتش الذكية والداعمة لتقنية إتصال الجيل الرابع 4G، تتراوح أسعارها بين 99 درهم و499 درهم، والموديلات الأربعة هم S10 وS20 وS40 وX40 وتأتي جميعها بمواصفات مختلفة مثل شاشة IPS بحجم 5 بوصة، وسعة “1 جيجا بايت + 16 جيجا بايت” بسعر 199 درهم، وشاشة IPS بحجم 5.5 بوصة، مع سعة “2 جيجا بايت + 16 جيجا بايت” بسعر 249 درهم، و هاتف بشاشة 6 بوصة مع سعة “4 جيجا بايت + 32 جيجا بايت” بسعر 399 درهم، والموديلات الثلاثة الجديدة من ساعات إكس تاتش تأتي بمواصفات مختلفة وأسعارها تتراوح بين 99 و 299 درهم.

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منتج آخر مثير تم طرحه وهي سماعات الأذن XPod، وهي ثنائية TWS مع إمكانية الشحن اللاسلكي، حيث تقدم إكس تاتش سماعة TWS مفردة “XPod Solo” وأيضًا “XPod 2 in1” عبارة عن شاحن سيارة مع سماعات TWS وتتراوح أسعارها بين 49 و 99 درهم.

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وأضاف “خان”: “نحن ملتزمون بتقديم أفضل المنتجات المصنعة بأحدث الابتكارات التكنولوجية والخامات عالية الجودة و المقدمة للمستهلك بأسعار معقولة، مما يضمن الرضا والسعادة لعملائنا، ولدينا الثقة في أن اطلاق هذه الأجهزة الجديدة سيساعدنا على توسيع حصتنا السوقية”.

تتوفر جميع المنتجات الجديدة في جميع أنحاء الإمارات في كارفور وشرف دي جي وغيرها من متاجر التجزئة الرائدة.