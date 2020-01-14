شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيارات الكهربائية تهدد الصناعة التقليدية.. و"CNN": تسلا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية كشفت أن تلك الصناعة تشكل تهديد للسيارات التقليدية، حيث يزداد سوق السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة ازدحاما، وفقًا لما قالته كولين روش أحد الخبراء .

وقالت روش بحسب تقرير سى إن إن، إن تسلا أصبحت من أكبر واقوى المنافسين في وال ستريت عندما رفع السعر المستهدف للسهم بنسبة 60% تقريبا ليصل إلى 612 دولار قائلة "لقد أثبتت Tesla حقًا أنها تشكل تهديدًا وجوديًا لتلك الشركات".

وأشارت روش على وجه التحديد إلى الرسالة التي أرسلتها تسلا خلال إطلاق Gigafactory 3 الجديد في شنجهاي والذي تم تصنيعه في 10 أشهر، وبدأت تسليم السيارات المصنوعة هناك في نهاية عام 2019 كما زادت من انتاجها إلى أكثر من 1000 سيارة في الأسبوع.

ووفقا للتقرير ارتفعت أسهم Tesla إلى ما يزيد عن 500 دولار للمرة الأولى على الإطلاق يوم الإثنين وهي في طريقها إلى أعلى مستوى يومي جديد وارتفع السهم أكثر من 8 % من حيث أغلق يوم الجمعة، وارتفع أكثر من 100 % منذ أواخر سبتمبر.

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وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل حصة صغيرة من المبيعات العالمية إلا أن شركات مثل فورد وجنرال موتورز لديها خطط استثمار طموحة في سعيها لمنافسة تسلا.

وفي نفس السياق قالت شركة فورد إنها تعتزم إنفاق 11 مليار دولار في تطوير أكثر من ثلاثة عشر طرازًا جديدًا بالكامل يعمل بالكهرباء والهجين بحلول عام 2022، وأعلنت جنرال موتورز مؤخرًا عن نواياها لإعادة سيارة هامر بنسخة كهربائية بالكامل حيث تعمل على تسريع حملتها للحصول على 20 سيارة كهربائية جديدة على الأقل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023.

وتعتبر تسلا هي أشهر صانع للسيارات الكهربائية ويبلغ رأسمالها السوقي أكثر من 90 مليار دولار وهو ما يعتبر أكبر من فورد وجنرال موتورز مجتمعين بمقدار 3 مليار دولار.

وكانت Tesla's Model 3 هى السيارة الكهربائية الأفضل مبيعًا فى العالم فى أول 11 شهرًا من عام 2019 وكان دخولها فى الصين ملحوظًا لأن البلاد تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.

وذكرت CNBC فى أبريل أن العديد من شركات صناعة السيارات من ضمنهم فولكس فاجن، تنظر إلى الصين على أنها نوع من منصات إطلاق السيارات الكهربائية.