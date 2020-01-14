جهاز Xbox Series X قد يكون قادرًا على تشغيل ألعاب الويندوز، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات التي تأكد قدومها مع جهاز Xbox Series X هي أنه سيدعم ألعاب الإصدارات السابقة منذ اليوم الأول. هذا يعني أن اللاعبين الذين لديهم مكتبة ألعاب Xbox One يجب ألا يواجهوا أي مشاكل في تشغيل ألعابهم على جهاز الألعاب الجديد. ومع ذلك، يشير تقرير جديد من موقع Game-Experience.it إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الأخبار السارة.

ووفقا للتقرير، فهو يدعي أن جهاز Xbox Series X القادم من شركة مايكروسوفت سيدعم بالفعل تشغيل الألعاب المصممة لنظام Windows من خلال ميزة تُدعى ” Windows Mode “. سيسمح هذا في الأساس لجهاز Xbox Series X بتشغيل نظام Windows 10، وهذا ما سيسمح بدوره بتشغيل الألعاب والتطبيقات المصممة لنظام Windows، على الرغم من أن حجم التوافق لا يزال غير معروف، وما إذا كان سيقوم بتشغيل الألعاب فقط أو ما إذا كان Xbox Series X قد يتحول بالفعل إلى حاسوب شخصي كامل.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر التقرير في الإدعاء بأنه على هذا النحو، ستكون واجهات المتاجر مثل Steam و Epic Games Store متاحة والوصول إلى ألعاب Xbox، حيث يمكن لللاعبين الوصول إلى مكتبات Steam و Epic Games Store لتشغيل الألعاب في الجهاز. هذه الشائعات تبدو منطقية إلى حد ما.

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هذا هو السبب الذي جعل مايكروسوفت تتخلى عن حصتها السوقية لمنافساتها، أليس كذلك؟ على أي حال، من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل قريبًا.