سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Samsung Galaxy XCover Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما ينتظر العالم بأكمله أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل، قررت الشركة الآن إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy XCover Pro.
الهاتف Galaxy XCover Pro الجديد يضم شاشة Infinity Display بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4020mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.
الهاتف Galaxy XCover Pro يضم كاميرا كذلك أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 25 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج.
للآسف، لم تكشف لنا شركة سامسونج بعد عن أي معلومات حول السعر الرسمي للهاتف Galaxy XCover Pro، وموعد إطلاق الهاتف بالضبط في السوق. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن تطفو هذه المعلومات على السطح في المستقبل القريب.
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