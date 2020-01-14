إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Galaxy S20+ 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار عن تشكيلة Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy S20+ 5G في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض المواصفات التقنية الرئيسية لهذا الهاتف.

تم رصد الهاتف Galaxy S20+ 5G، والذي يحمل الإسم الرمزي SM-G986U في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا وهو يعمل مسبقًا بنظام Android 10. تم رصد الهاتف كذلك يضم 12GB من الذاكرة العشوائية مع العلم بأنه وردتنا يوم أمس إشاعة تفيد أن جميع طرازات Galaxy S20 Series ستأتي مع 12GB من الذاكرة العشوائية كأساس.

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بغض النظر عن نظام التشغيل ومقدار الذاكرة العشوائية، فقد كشفت لنا منصة إختبارات الأداء أيضًا أن الهاتف Galaxy S20+ 5G سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. وعلى ذكر ذلك، فقد أشارت الشائعات إلى أن تشكيلة Galaxy S20 Series ستضم المعالج Exynos 990 أو Snapdragon 865 إعتمادًا على السوق، ولكن المزيد من المناطق ستحصل على طرازات Galaxy S20 Series المزودة بالمعالج Snapdragon 865 هذه المرة.