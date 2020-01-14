عدد تحميلات التطبيقات على الصعيد العالمي ينمو بنسبة 9.1 في المئة في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كان العام 2019 مثمرًا لمطوري وشركات التطبيقات وفقًا لآخر تقرير صادر عن مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت التحميلات بنسبة 9.1٪ إلى 114.9 مليار عملية تحميل، منها 30.6 مليار في متجر App Store و84.3 مليار في متجر Google Play Store.

لا تزال التطبيقات WhatsApp و Facebook و Facebook Messenger و Instagram تستحوذ على أربعة من المراكز الخمسة الأولى للتطبيقات الأكثر تحميلاً، ولكن هذه المرة قفز تطبيق TikTok من المركز الرابع في العام 2018 إلى المركز الثاني في العام 2019 بسبب شعبيته في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة والبرازيل.

يولي التقرير اهتمامًا خاصًا للربع الرابع من العام 2019، وهو ما بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر 2019. خلال تلك الفترة، كانت Call of Duty هي اللعبة الأكثر رواجًا، فهي كانت تقف وراء أكثر من 180 مليون عملية تحميل. حصلت لعبة Sand Balls على المركز الثاني بنصف العدد.

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عندما تنظر إلى عدد التحميلات من أجهزة آبل، فقد كانت نصف تحميلات Call of Duty من متجر App Store، وإحتلت لعبة Mario Kart Tour المرتبة الثانية بـ 25 مليون عملية تحميل فقط، أي أقل من ثلث التحميلات التي تم تسجيلها حديثًا.

كشفت Sensor Tower أن أكبر مفاجأة كانت إطلاق تطبيق +Disney في اليوم 12 نوفمبر من العام 2019، ولكن سرعان ما صعد إلى المركز التاسع خلال الربع الرابع من العام 2019 على متجر App Store. كان أيضًا أفضل تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة حيث تم تنزيله 31 مليون مرة، أي أكثر من ضعف إجمالي التحميلات التي حصدها تطبيق TikTok، الذي حل في المرتبة الثانية.

نمت إيرادات TikTok بنسبة 540 في المئة على أساس سنوي، ولكن معظمها تأتي من الصين، حيث يقدم التطبيق أيضًا عناصر قابلة للشراء داخله. لتحويل هذا إلى أرقام، فقد بلغت العائدات 40 مليون دولار بحلول شهر ديسمبر 2019، مما يضع تطبيق TikTok التابع لشركة ByteDance في المركز السابع داخل القائمة التي لا تشمل الألعاب على مستوى الإيرادات خلال آخر شهر من العام.