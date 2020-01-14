لوحيات Surface Pro المُستقبلية قد تكون مُزودة بألواح الطاقة الشمسية

فاطمة أيت طالب - دبي - الطاقة الشمسية فكرة رائعة لأنها تعني أننا لسنا بحاجة لإستهلاك مواردنا المحدودة. ومع ذلك، بصرف النظر عن إستخدامها في تزويد المنازل والمكاتب بالطاقة، فهي لم تشق طريقها بعد إلى الأجهزة الإلكترونية الإستهلاكية، على الأقل ليس بطريقة كبيرة جدًا، ولكن مايكروسوفت قد تتطلع إلى تغيير ذلك.

وفقًا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن مايكروسوفت قد تتعايش مع فكرة إدخال ألواح الطاقة الشمسية في أجهزة Surface Pro اللوحية المستقبلية. تُظهر براءة الإختراع كيف تستكشف شركة مايكروسوفت فكرة دمج الألواح الشمسية في لوحة المفاتيح الواقية Surface Type Cover، حيث يمكن إستخدامها لشحن الجهاز اللوحي.

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تشير حقيقة تثبيت الألواح على المسند إلى أنه يمكن تعديلها لضمان الحصول على الطاقة الشمسية المثلى، على الرغم من أن هذا قد يكون على حساب زاوية عرض الجهاز اللوحي ومستويات الراحة أيضًا. ومع ذلك، نظرًا إلى أنها مجرد براءة إختراع، فمن الصعب القول ما إذا كانت مايكروسوفت تخطط لجعلها حقيقة واقعة.

إنها فكرة جيدة، على الرغم من أن البعض قد إنتقد الطاقة الشمسية لكونها أبطأ نسبيًا مقارنة بمصادر الطاقة العادية، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن استخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة أم لا، أو ما إذا كانت تُستخدم فقط لإطالة عمر بطارية الجهاز اللوحي قدر الإمكان.