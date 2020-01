هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra يأتي بذاكرة 16 جيجابايت

يبعد الحدث الرئيسي التالي لإطلاق الهواتف الذكية من سامسونج Samsung Unpacked 2020 بضعة أسابيع فقط، حيث من المتوقع أن تكشف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في 11 فبراير عن تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy S20، بالإضافة إلى هاتف ذكي جديد قابل للطي.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج ثلاثة هواتف في سلسلة Galaxy S20 هي Samsung Galaxy S20 و +Samsung Galaxy S20 و Samsung Galaxy S20 Ultra.

ومع اقتراب موعد بداية الحدث، فقد ظهرت بعض الصور الحية لهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي المزعوم وعدد قليل من الصور الممنتجة حاسوبيًا لسلسلة Galaxy S20، بما في ذلك أول صور حية لهاتف سامسونج الرائد +Galaxy S20.

وتفترض المعلومات أن يكون هاتف Galaxy S20 Ultra هو الهاتف ذو المواصفات الأعلى، وهو ما تؤكده نوعًا ما

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.