شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لمستخدمى واتس آب على الأيفون.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك للكشف عن تحديث جديد لمستخدمى هواتف ايفون، والذى سيحمل رقم الإصدار 2.20.10، وسيجلب التحديث دعم ميزة انتظار مكالمات واتس آب، كما سيمكن المستخدمين من اختيار قبول مكالمة أخرى أثناء التحدث بالفعل إلى شخص ما عبر واتس آب.

ويضيف التحديث أيضًا ميزة خصوصية جديدة تسمح لك بتحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، كما سيكون لمشرفى المجموعة خيار إرسال دعوة خاصة لك بدلاً من ذلك، وإذا قمت بتمكين استخدام البيانات المنخفض على أيفون، فإن التحديث الجديد سيمنع التشغيل التلقائى لملفات الوسائط على واتس آب.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام يختبرها واتس أب حاليًا هى اختفاء الرسائل، فهذه الميزة موجودة بالفعل ببعض التطبيقات المنافسة منذ فترة، وستعمل ميزة اختفاء الرسائل بمحادثات الجروبات، وسيمكن تمكينها من قبل المسؤولين فى هذه المجموعة المحددة، كما سيحصل المسؤولون على خيار اختيار المدة التى سيسمح للرسائل الجديدة بالبقاء فيها على الدردشة قبل حذفها.

وحسب لقطات الشاشة التى تم نشرها عند اكتشاف هذه الميزة، سيكون هناك ستة خيارات وهى إيقاف وساعة واحدة ويوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وسنة واحدة.

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تم رصد اختبار واتس آب لهذه الميزة منذ أكتوبر الماضى، لكن كان هناك خيارين فقط وهما 5 ثوانٍ أو 1 ساعة.

جدير بالذكر يستعد واتس آب لوقف الدعم عن عدد من الهواتف الذكية ابتداء من فبراير المقبل، وفقًا للمدونة الرسمية التى نشرتها منصة الرسائل الفورية المملوكة لشركة فيس بوك، سينهى واتس آب دعم أجهزة أيفون التى تعمل بنظام تشغيل iOS 7 أو الإصدارات الأقدم، لذلك، إذا كنت أحد مستخدمى أيفون ولديك iOS 7 أو نظام تشغيل أقدم يعمل على هاتفك، فمن المستحسن الترقية إلى أحدث أنظمة التشغيل الآن، حيث يمكن الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج من خلال الانتقال إلى قائمة "الإعدادات"، اضغط فوق "عام"، ثم انتقل إلى "تحديث البرنامج"، وقم بالترقية إلى أحدث البرامج.