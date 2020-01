شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق نسخة جديدة Titanium Gray من ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق نسخة جديدة وهي Titanium Gray من ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 بسعر 5099 جنيهاً فى السوق المصري. تقدمTitanium Gray HUAWEI WATCH GT 2 أداء أعلى وأكثر كفاءةً، حيث انها مزودة برقاقة Kirin A1 التي تعمل على إطالة عمر البطارية في جميع سيناريوهات الاستخدام تدوم لمدة أسبوعين من الاستخدام مع تحقيق أداء أعلى بشكل كبير.

قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: " نحن في هواوي نعمل على بناء عالم متصل بشكل أفضل، فنحن ملتزمون بتوصيل التكنولوجيا الرقمية لكل شخص وكل منزل وكل منظمة نحو عالم ذكي متصل بالكامل. لذا تهدف حملة هواوي العالمية Huawei Together 2020 لتوفير التكنولوجيا للجميع وللاستفادة منها بأكبر قدر. وتطور هواوي منظومة Huawei’s Ecosystem، وهو النظام الذي يربط كافة الأجهزة الذكية ببعضها ويساعد المستخدمين على توصيل جميع أجهزتهم الذكية وتطبيقاتها ببعض بطريقة سلسة وسريعة، وتأتي أجهزة هواوي الذكية مثل ساعة HUAWEI WATCH GT 2 وغيرها كجزء من استراتيجية “Seamless AI Life” التي تهدف إلى بناء نمط حياة سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يناسب مختلف سيناريوهات الاستخدام، إلى جانب بناء المنظومة المتناغمة الصناعية والذكية. "

تتمتع نسخة Titanium Gray من ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT 2 بشريحة Kirin A1 من هواوي، وتصميم الشريحة المزدوج وتقنية توفير الطاقة الذكية، لذا توفر ساعة هواوي الذكية أسبوعين من الاستخدام. كما تأتي ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT 2 كمساعد شخصي للمستخدم في القيام بمهامه اليومية.

وتتميز HUAWEI WATCH GT 2 بتقنية TruSeen™ 3 التي تمكن المستخدم من تتبع التمارين الرياضية مع أنظمة دقيقة لتحديد المواقع وتراقب معدل ضربات القلب. كما تتمتع ساعة هواوي بتقنية TruRelax التي تساعد المستخدم على مراقبة الضغط العصبي وتساعده على التخلص منه. بالإضافة الي تقنية TruSleep 2.0 التي تساعد المستخدم على تتبع وتشخيص 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم مع تقديم الاقتراحات بشأن الراحة الأفضل.

Advertisements

والجدير بالذكر، أن هواوي أطلقت نسختين من ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 التي لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المصري نظراً لإمكانياتها القوية وسعرها المناسب الذي يتماشى مع جميع المستخدمين.

Breaking the boundaries between devices, EMUI10 enables a seamless and connected experience to avail yourself