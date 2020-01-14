صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم Galaxy Z Flip من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي -

سيكون 2020 عامًا مثيرًا للغاية، على الأقل في قطاع الهواتف الذكية. على وجه التحديد، ستقوم شركة سامسونج هذا العام بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الثاني بعد Galaxy Fold الذي تم إطلاقه في العام الماضي. الهاتف القابل للطي التالي لشركة سامسونج والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Z Flip سيتبنى التصميم الصدفي على غرار Motorola Razr 2019.

بينما ننتظر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في شهر فبراير المقبل جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series، فقد قرر موقع LetsGoDigital إنشاء بعض الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy Z Flip إستنادًا إلى التسريبات التي تم تداولها في الفترة الماضية.

Advertisements

هذه الصور الحاسوبية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم مفصل مماثل للمفصل المستخدم في الهاتف Galaxy Fold، وزر التشغيل في الجانب الأيمن من القسم السفلي من الجهاز وأزرار التحكم بالصوت على يمين النصف العلوي. هناك شاشة خارجية صغيرة بجانب الكاميرا الخلفية المزدوجة وفلاش LED واحد.

تتميز الشاشة الداخلية بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تردد بأنها ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل. ويُشاع حاليًا كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip سيدعم الشحن السريع، وسيضم المعالج Snapdragon 855 بدلاً من المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا في قادم الأيام للحصول على أحدث المعلومات حول أحدث المنتجات القادمة من سامسونج، بما في ذلك هاتفها القابل للطي التالي، وسلسلة هواتف Galaxy S20 Series.