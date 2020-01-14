تسريب جديد يكشف لنا عن ميزات الكاميرا الجديدة التي ستأتي بها سلسلة هواتف Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث تسريب حول سلسلة هواتف Galaxy S20 Series هو عبارة عن سلسلة من اللقطات التي تعرض لنا تفاصيل عن الكاميرات على الهاتف الجديد. ظهرت صور واقعية للهاتف مؤخرًا ولدينا شعور بأننا سنشهد المزيد من التسريبات التي تسبق الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في الشهر المقبل.

تم الحصول على صور من قبل المطور الشهير Max Winebach، وتكشف لنا هذه الصور أن الكاميرا الرئيسية ستضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل يمتاز ببكسلات كبيرة يبلغ حجمها 1.8μm للبكسل الواحد. هذا المستشعر والذي يحمل إسم Sony IMX555 لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن. يوجد أيضًا دليل قوي على وجود كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، ولكن ليس من الواضع ما هو الغرض منها.

منتدى XDA Developers ذكرنا بأن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل. بطبيعة الحال، لم يكن المستشعر مرئيًا في وحدة +Galaxy S20 المسؤولة عن التسريبات. ومع ذلك، كان هناك تأكيد على أن الكاميرا المقربة ستكون قادرة على توفير تقريب بصري قدره ×3 وتقريب إجمالي قدره ×30. لم يتم التعرف على الكاميرتين الخلفيتين الإضافيتين بشكل جيد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستضم مستشعر بدقة 10 ميغابكسل.





إليكم الأمر الذي يثير الإهتمام : في إعدادات الفيديو، يمكن رؤية خيار التسجيل بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وخيار التسجيل بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، وخيار التسجيل بدقة 4K HDR وبمعدل 60 إطار في الثانية مع الكاميرا الأساسية.

Advertisements

تظهر أيضًا ميزة جديدة للكاميرا الأمامية تُدعى ” Smart Angle Selfie “، وهي ستحول الكاميرا الأمامية إلى زاوية عريضة عندما تكتشف أكثر من شخص واحد في الإطار.

هناك وضع ” Single Take Photo ” جديد سيغلق الكاميرا تلقائيًا بينما يمشط المستخدم المشهد. سيتم إلتقاط كل من الصور الثابتة والفيديو في هذا الوضع. هناك أيضًا وضع Pro Video Mode جديد تم تعطيله في هذه الوحدة الإختبارية.

ستجلب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الكثير إلى الطاولة هذا العام، سواء على مستوى البرمجيات أو العتاد، وخصوصًا في الجانب المتعلق بالكاميرا. لا يمكننا الإنتظار حتى نحصل على تشكيلة سامسونج الجديدة في الشهر المقبل لنلقي نظرة قريبة عليها.