TCL تؤكد حضورها لمعرض MWC 2020 للكشف عن المزيد من الهواتف الذكية الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة TCL اليوم أنها ستكون واحدة من الشركات التي ستحضر إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل. وأرسلت الشركة دعوات إلى وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وكشفت أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في الشهر المقبل، وبالضبط في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

سيقام هذا الحدث يوم السبت قبل المؤتمر، وهذا يعني أنه بمجرد أن يبدأ المعرض في الفترة من 24 فبراير إلى 27 فبراير، سيكون الزوار من بين الأشخاص الأوائل الذين سيستخدمون هواتف TCL و Alcatel الجديدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة TCL عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحمل علامتها التجارية الخاصة بدلاً من العلامة التجارية Alcatel، وتشمل هذه الهواتف TCL 10 5G و TCL 10L و TCL 10 Pro مع العلم بأن جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة تضم أربع كاميرات في الخلف بوضعية أفقية.

خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، رأينا أيضًا أربعة هواتف تحمل العلامة التجارية Alcatel، وتشمل هذه الهواتف كل من Alcatel 3L و Alcatel 1S و Alcatel 1V و Alcatel 1B. جميعها عبارة عن هواتف إقتصادية تتراوح أسعارها بين 65$ و 126$. لا يزال يتعين علينا معرفة ما إذا كانت الشركة ستقوم بتعزيز تشكيلة هواتف Alcatel بالمزيد من الأعضاء الجدد أو ما إذا كانت ستكتفي بالكشف عن المزيد من الهواتف الذكية التي تحمل علامتها التجارية الخاصة.