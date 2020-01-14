تسريب المواصفات التقنية لكاميرات سلسلة هواتف Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية للكاميرات الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series.

التسريب الذي وردنا اليوم كشف لنا أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرتين الثانية والثالثة، في حين ستكون الكاميرا الرابعة والأخيرة عبارة عن كاميرا Time Of Flight. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 العادي، فهو سيضم نفس الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف +Galaxy S20 بإستثناء أنه سيفتقر إلى كاميرا Time Of Flight، ولكنه سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh. أما بالنسبة للهاتف Galaxy S20 Ultra، فهو من ناحية أخرى، سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريبًا يصل إلى ×10، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight.

نسخة 5G من الهاتف Galaxy S20 Ultra ستضم 12GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD لما يصل إلى 1 تيرابايت. وبصرف النظر عن الذاكرة، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W مما يسمح بإعادة شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 74 دقيقة.