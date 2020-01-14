شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصى خلال 2019.. لأول مرة منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في عام 2019 بعد أن دخلت مرحلة التراجع على مدار السنوات السبع الماضية، وذلك وفقًا لتقرير من شركتى Gartner وIDC للأبحاث السوقية، حيث تم شحن ما مجموعه 70.6 مليون وحدة من أجهزة الكمبيوتر في الربع الأخير من عام 2019 - أي بزيادة قدرها 2.3 في المائة عن الربع الأخير من عام 2018، وفقًا لما ذكره جارتنر، وبمقارنة إجمالي الشحنات في عام 2019 إلى الشحنات في عام 2018، فقد نمت بنسبة 0.6 في المائة في العام الماضي - وهو ما يعني شحنات بلغت 261.2 مليون وحدة في عام 2019.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتختلف بيانات IDC قليلاً عن بيانات Gartner، فوفقًا لـ IDC، وصلت شحنات الربع الرابع إلى 71.8 مليون وحدة، وهو ما يمثل 4.8٪ نمو، فيما تم شحن 266.69 مليون جهاز كمبيوتر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

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ولعل سبب اختلاف بيانات Gartner قليلاً عن بيانات IDC يرجع إلى منهجياتها المختلفة في حساب الشحنات، حيث "تشتمل بيانات Gartner على أجهزة كمبيوتر مكتبية وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة فائقة السرعة (مثل Microsoft Surface)، ولكن ليس أجهزة Chromebook أو أجهزة iPad، أما IDC تحسب أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (بما في ذلك أجهزة Chromebook) والوورك ستيشن، ولكن ليس الأجهزة اللوحية أو خوادم x86 ".

وقال ميكاكو كيتاجاوا، كبير المحللين الرئيسيين في شركة جارتنر، في بيان "شهد سوق أجهزة الكمبيوتر نمواً للمرة الأولى منذ عام 2011، مدفوعًا بالطلب التجاري النشط لترقيات نظام التشغيل Windows 10، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان" وأضاف "نتوقع استمرار هذا النمو خلال هذا العام حتى بعد انتهاء دعم Windows 7 هذا الشهر، حيث أن العديد من الشركات في المناطق الناشئة مثل الصين وأوراسيا وآسيا / المحيط الهادئ الناشئة لم تتم ترقيتها بعد."

فيما تعتقد شركتا الأبحاث IDC وGartner أن النقص في وحدة المعالجة المركزية Intel هو ما أثر على السوق في الربع الأخير من عام 2019، ومع ذلك، تمكنت AMD من استعادة الضرر الناجم عن نقص وحدة المعالجة المركزية Intel.