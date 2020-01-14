«المترو» يطلق تطبيق جديد لاستخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكي

أطلقت شركة المترو، اليوم الثلاثاء، تطبيق جديد على أجهزة الـ "IOS" والـ "Android"، وذلك بعد تجربته على مدار 15 يوماً وطرحه تجريبياً على أنظمة الـ "Android" 1 يناير الجاري.

وتتيح الشركة عبر التطبيق للمستخدمين استخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكي كرحلة أولى، على أن يتم إتاحة فيما بعد كافة الخدمات التي يحتاجها الراكب بالمترو أو أي خدمات تطرحها شركة المترو مستقبلاً.

ومن خلال التطبيق، سيتمكن الركاب من استخراج الاشتراكات بكافة أنواعها وشحن الكارت الذكي المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال خطوط المترو، بالإضافة إلى تقديم شكاوي الأعطال وأي استفسارات تخص مرفق المترو، فضلاً عن معرفة أقرب محطة من الموقع المتواجد فيه يمكنه استقلال المترو منها.

ويتضمن التطبيق خريطة للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب على معرفة مسار الرحلة، ويتم الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من الموقع المتواجد به، ويتضمن معلومات تعريفية عن المحطات الهامة بخطوط المترو والمعالم القريبة منها لتسهيل عملية وصول الراكب إليها، كما تضمن تعريفا بالمخالفات والغرامات التى يمكن يتعرض لها الراكب لتجنب تعرضه لها.

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وسيعرض التطبيق الجديد أماكن ومكاتب الاشتراكات بالمحطات وطريقة استخراج الكارت الذكي وأسعار التذاكر والاشتراكات وتقسيم مناطق الاشتراكات والمحفظة النقدية للكارت الذكي، وكذلك يمكن معرفة تكلفة الاشتراك الذي يرغب في استخراجه، كما يقدم التطبيق خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو، ويعرض إرشادات السلامة للركاب، كما يعرض مشروعات تطوير مترو الأنفاق الجارى تنفيذها والمشروعات المنجزة لتعريف الجمهور بالإجراءات التى تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات.

ومخطط طرح خاصية الدفع الإلكترونى لقيمة تذاكر الرحلة الواحدة التى تخطط شركة المترو لتطبيقها عبر هذا الأبليكشن بالتزامن مع فترة تفعيل هذه الخدمة فى المحطات عبر بوابات الدخول والخروج الإلكترونية، كما مخطط مستقبلا إضافة خدمة عبر هذا التطبيق تتيح للراكب معرفة قيمة رحلته التى يخطط للقيام به عبر المترو ودفع قيمتها كرحلة واحدة، وسيتم إتاحة كافة الخدمات التى يحتاجها الراكب أو تطرحها شركة المترو حديثا على هذا التطبيق تباعا.

وتسعى الشركة من خلال هذا التطبيق إلى إراحة الركاب من خلال توفير كافة الخدمة التي يحتاجونها خلال استقلال مترو الأنفاق وإتاحتها على هذا التطبيق بحيث يمكن للراكب الحصول عليها عبر الموبايلات بدلا من التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

ويعمل التطبيق الجديد باللغتين العربية والإنجليزية بإسم (مترو القاهرة (ECM للغة العربية وباسم (Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية، ويتضمن التطبيق معلومات تهم الراكب مثل التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين، وخدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول وبيان المحطات خلال الرحلة وزمن الرحلة).