شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف الدعم الأمني المجاني لنظام تشغيل ويندوز 7 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لا تزال تستخدم نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 7 ، فقد يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك في خطر قريبًا، حيث ستتوقف مايكروسوفت عن توفير تحديثات الأمان المجانية للنظام اعتبارًا من اليوم، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمه ستكون أكثر عرضة للبرامج الضارة والقرصنة، حيث يحتاج المستخدمين الذين يرغبون في حماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى الترقية إلى ويندوز 10، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

واشار التقرير إلى أن المستخدمين قد يحتاجون ايضا إلى شراء أجهزة كمبيوتر جديدة لأن الأجهزة القديمة قد لا تكون متوافقة مع نظام التشغيل ويندوز 10، وعادة ما تقوم شركات التقنية بالتخلص التدريجي من الأنظمة القديمة بعد عدة سنوات وتركيز الجهود على التحديث الإصدارات الحالية من أنظمة التشغيل.

Advertisements

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت إصدار ويندوز 7 في 2009، فيما سيكون نظام التشغيل "ويندوز 8" الذى ظهر فى 2012، مستمر فى العمل حتى 2023، في حين أن الترقية لنظام ويندوز 10 تكلف حوالي 139 دولار للإصدار الأساسي وهو نسخة Home، بينما تكلف نسخة "Pro" مخصص للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى ميزاته المتقدمة حوالى 200 دولار.

ويوفر Windows 10 تحديثات مجانية منتظمة للأمان ومميزات إضافية، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل التخلص التدريجي من نظام التشغيل Windows 10 في أي وقت قريب ، فإن الإصدارات الأقدم تتطلب هذه التحديثات لمواصلة العمل، كما تنهي مايكروسوفت حزمة تحديثاتها الشهرية و المعروفة بـ " Patch Tuesday " لأنظمة التشغيل Windows Server 2008 أو 2008 R2.

ويمكن لأولئك الذين يقومون بتشغيل Windows 7 Professional أو Windows 7 Enterprise شراء حماية ممتدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن قد يكون من المجدي شراء أجهزة كمبيوتر جديدة أو الحصول على Windows 10، وستقوم مايكروسوفت أيضًا بإنهاء الدعم في 13 أكتوبر لحزمة Office 2010 التي تتضمن برنامج معالجة النصوص وبرامج جداول البيانات، ويحتاج المالكين إلى استكشاف إصدارات أحدث من Office ، بما في ذلك عرض اشتراك يسمى Office 365.