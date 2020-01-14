شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملياردير يابانى يبحث عن شريكة لمرافقته فى رحلة سياحية للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يوساكو مايزاوا، الملياردير اليابانى الذى من المقرر أن يسافر بأول رحلة فضائية لشركة سبيس إكس للقمر فى عام 2023، البحث عن شريكة لمرافقته بهذه الرحلة، إذ اشترى مايزاوا تذاكر لعدة مقاعد على متن المركبة الفضائية، وقال إنه سيدعو من ستة إلى ثمانية فنانين لمرافقته، بعد أن أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكس فى سبتمبر 2018، أن مايزاوا سيكون أول شخص يسافر بصاروخ Starship الخاص بالشركة فى رحلة حول القمر.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسيادر" البريطانى، يبدو الآن أن مايزاوا يريد حجز أحد هذه المقاعد لشريك رومانسى، وسيقوم باختيارها عبر برنامج تلفزيونى واقعى مخصص، إذ نشر مايزاوا تغريدة تضم رابط إلى متابعيه البالغ عددهم 7.2 مليون على موقع تويتر أمس الأحد، وقال بها "لماذا لا تصبحى أول امرأة تسافر إلى القمر؟"



يوساكو مايزاوا

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدمات، مثل أن يزيد عمرها عن 20 عامًا، وأن يكون لديها شغف بالسفر إلى الفضاء، وأن تكون شخصًا يرغب فى السلام العالمي.

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الموعد النهائى لتقديم الطلبات هو 17 يناير الجارى، إذ يهدف ميزاوا إلى اختيار شريك بحلول شهر مارس من هذا العام.

ليس هذا هو الإعلان الأول الغريب الذى قام به مايزاواعلى تويتر، ففى وقت سابق من هذا العام، تعهد بمنح 9 ملايين دولار لنحو 1000 من متابعيه على تويتر، كجزء من تجربة اجتماعية لمعرفة ما إذا كان المال يجعل الناس أكثر سعادة.

جدير بالذكر باع مايزاوا فى العام الماضى حصة بنسبة 30 ٪ فى شركته Zozo للأزياء على الإنترنت، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذى، وحصل على 2.3 مليار دولار، وقال الملياردير للصحفيين إن رحلته على القمر فى عام 2023 كانت جزءًا من السبب وراء قراره التنحى ، قائلاً: "التدريب على الذهاب إلى الفضاء سيستغرق الكثير من وقتي".