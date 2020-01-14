شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 مجموعة للخصوصية تطالب جوجل بحماية مستخدمي أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت أكثر من 50 مجموعة للخصوصية، بما فى ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكى (ACLU) وجمعية Privacy International ومقرها المملكة المتحدة، ساندر بيتشاى رئيس جوجل إلى اتخاذ إجراءات ضد البرامج المثبتة مسبقًا على أجهزة أندرويد لأنها تشكل مخاطر أمنية على العملاء، وقالت Privacy International فى بيان: "يصنع شركاء أندرويد - الذين يستخدمون علامة أندرويد التجارية- الأجهزة التى تحتوى على تطبيقات مثبتة مسبقًا لا يمكن حذفها، والتى تُعرف غالبًا باسم bloatware ، والتى يمكن أن تجعل المستخدمين عرضة للاختراق، وتترك بياناتهم عرضة للسرقة".

ورغم أن هذه الهواتف تحمل العلامة التجارية"Google Play Protect" ، لكن الأبحاث توضح أن 91 فى المئة من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هذه الهواتف، لا تظهر فى متجر التطبيقات، كما تتمتع بأذونات مخصصة مميزة تسمح لها بالعمل بعيدا عن آلية الأمان بنظام أندرويد.

وقالت مجموعات الخصوصية فى خطاب مفتوح لرئيس جوجل: "هذا يعنى أن الأذونات يمكن تعريفها بواسطة التطبيق - بما فى ذلك الوصول إلى الميكروفون والكاميرا والموقع - دون إطلاق مطالبات الأمان القياسية لنظام أندرويد، وبالتالى فإن المستخدمين فى حالة خوف تام من هذه الاختراقات الخطيرة ".

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وطالبت مجموعات الخصوصية من بيتشاى السماح لمستخدمى أندرويد بإلغاء تثبيت أى تطبيقات على هواتفهم بشكل دائم، بما فى ذلك أى خدمات قد تستمر فى العمل حتى إذا تم تعطيل التطبيقات، ويجب أن تلتزم التطبيقات المثبتة مسبقًا بنفس التدقيق مثل تطبيقات بلاى ستور، خاصة فيما يتعلق بالأذونات المخصصة، كما يجب أن تحتوى التطبيقات المثبتة مسبقًا على بعض آليات التحديث، ويفضل أن يكون ذلك من خلال جوجل بلاى وبدون حساب مستخدم.

وأضافت مجموعات الخصوصية: "ينبغى أن ترفض جوجل التصديق على جهاز ما لأسباب تتعلق بالخصوصية، حيث حاول المصنعون أو البائعون استغلال المستخدمين بهذه الطريقة".