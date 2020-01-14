شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالج مشكلة ضعف الشبكة في الهاتف بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلات ضعف إشارة الشبكة الخلوية في هواتفهم، فما هي أفضل الطرق لمعالجة هذه المشكلات؟، وإحدى الخطوات التي ينصح الخبراء باتباعها في حال شعر المستخدم بضعف إشارة الشبكة الخلوية في جهازه هي إعادة تعيين الشبكة، حيث يجب عليه التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف Settings، ومن ثم خيار الشبكات، وبعدها الضغط على خيار إعادة التعيين Reset، ومن ثم Reset Network Settings.

وبحسب موقع روسيا اليوم، من الخطوات التي يمكن اتباعها أيضا لاستعادة قوة الإشارة للشبكات الخلوية واللاسلكية في الهاتف، التحول إلى "وضع الطيران" Airplane Mode، ومن ثم الانتظار لمدة 30 ثانية تقريبا وبعدها استعادة وضع العمل الطبيعي للهاتف من جديد.

كما ينصح في حال فقدان الشبكة في الهاتف أو اكتشاف ضعف إشاراتها القيام بعملية إعادة إقلاع للجهاز، فهذه العملية تنشط قدرة مكونات ومستقبلات الإشارة في الأجهزة الخلوية أحيانا، ويوصي الخبراء أيضا بوضع الهواتف الذكية بعيدا عن شاشات التلفاز والأجهزة الإلكترونية في المنزل أو المكتب، فالإشعاعات والترددات التي تصدرعن تلك الأجهزة غالبا ما تؤثر على الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف.

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يذكرأن شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية جولدمان ساكس التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تتوقع شحن نحو 200 مليون هاتف ذكى مزود بخدمات الجيل الخامس 5G، خلال العام الجارى 2020، بزيادة نحو 20 مرة عن المبيعات لعام 2019.

وفقًا للتقديرات، سيكون هناك حوالى مليون محطة لشبكات الجيل الخامس 5G أساسية جديدة فى الصين هذا العام، هذا أعلى من التوقع الأصلى البالغ 600 ألف بواسطة جولدمان ساكس.

كما كشف تقرير سابق من Nikkei Asian Review إن شركة أبل تخطط لشحن ما يقدر بنحو 80 مليون هاتف iPhone 5G ، إذ لدى الشركة توقعات كبيرة لجهاز iPhone 5G الذى يشاع إطلاقه عام 2020.

ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بثلاثة بنسخ وسيحتوى على معالج جديد مصمم من قبل كوالكوم، وفى حين أن 5G لا تزال معيارًا ناشئًا، لن تكون شركة أبل أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تطلق هاتف 5G.