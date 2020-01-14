شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار انستجرام .. حيلة ذكية لمعرفة عدد الأشخاص الذين حفظوا صورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تريد معرفة عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ صورك على انستجرام؟ هناك خدعة ذكية تمكنك من فعل ذلك، حيث يعد "حفظ الصور" خاصية يوفرها انستجرام للمستخدمين الآخرين للحفاظ على صورك في الملف لديهم، حيث يمكن أن تكشف عن أي من اللقطات الشائعة بين الأصدقاء، وفي كل مرة يقوم شخص ما بحفظ صورتك، تظهر في مجلد "Saved folder" الخاص به - حتى يقوم بحذف الصورة ، أو يقوم بإزالتها من خزانة الصور الخاصة به.

طريقة معرفة عدد صورك المحفوظة على انستجرام

وبحسب موقع thesun البريطانى، فعادةً لا يكشف انستجرام عن أي بيانات حول الصور المحفوظة للمستخدمين، ولكن هناك خدعة ذكية تمكنك من معرفة عدد المرات التي تم حفظ كل صورة فيها، كل ما عليك فعله هو تبديل حساب انستجرام الخاص بك إلى حساب أعمال "Business Profile"، وللقيام بذلك ، انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك واضغط فوق "التبديل إلى ملف تعريف العمل" أو "Switch to Business Profile"، ليطالبك انستجرام بالاتصال بصفحة أعمال على فيس بوك أو Facebook business page، وستحتاج أيضًا إلى اختيار فئة لملفك الشخصي - مثل "الصحة / الجمال" أو "المدونة الشخصية".

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أضف بعد ذلك عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وعنوانك الشخصي، لكن لا تحتاج إلى ملء جميع هذه الحقول - يجب إكمال واحد فقط، وبعدما يصبح ملف تعريف نشاطك التجاري جاهزا، يمكن إرجاعه مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت، حيث يمكنك بعد ذلك الضغط فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ إحدى صورك بالضبط.

لكن هناك امتيازات أخرى للحصول علىBusiness Profile على انستجرام أيضًا، فإذا كان لديك أكثر من 10000 متابع ، فيمكنك إضافة رابط "التمرير السريع" swipe up إلى قصص انستجرام، ويمكنك أيضًا شراء الإعلانات التي تروج لصفحتك للمستخدمين الآخرين، فيما تكمن الفائدة الرئيسية هى الحصول على بيانات حول كيفية أداء صفحة انستجرام الخاصة بك.

ويمكنك معرفة متى يكون متابعيك أكثر نشاطًا على انستجرام ، ومكان تواجدهم، ويتيح لك هذا استهداف مشاركاتك بشكل أفضل للحصول على أكبر عدد ممكن من الإعجابات - أو الحفظ ، إذا كان هذا هو ما تبحث عنه، أما الجانب السلبي هو أنه لا يمكنك جعل ملف تعريفك التجاري خاصًا، والذي قد يراه البعض مخاطرة أمنية.