شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة أمنية بريطانية تطالب مستخدمى ويندوز 7 بالتحديث إلى 10.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتلقى Windows 7 آخر تحديثات الأمان الخاصة به هذا الثلاثاء، وبعد ذلك، لن يحصل على أي إصلاحات إضافية من مايكروسوفت، لذا تنصح مايكروسوفت بشراء كمبيوتر شخصي جديد يعمل بنظام تشغيل لا يزال مدعومًا، وقد انضم مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية GCHQ وهو وكالة استخبارات بريطانية الآن إلى الشركة الأمريكية، وطالب ما يقدر بنحو 400 مليون من مستخدمي Windows 7 للانتقال إلى Windows 10 لاتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعلى سبيل المثال، يقترح "NCSC" وهو المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لـ GCHQ، على الجمهور عدم إجراء الخدمات المصرفية الخاصة بهم عبر الإنترنت من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 7، أو حتى قراءة بريدهم الإلكتروني على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 7.

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ويدعو المركز أيضًا أن يقوم المستخدمين بنقل بياناتهم الحساسة إلى جهاز آخر مدعوم، ومع ذلك، فإن نصيحتهم الرئيسية هي ترقية أو شراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد، قائلًا: "نحث من يستخدمون البرنامج بعد الموعد النهائي على استبدال الأجهزة غير المدعومة في أسرع وقت ممكن، لنقل البيانات الحساسة إلى جهاز مدعوم وعدم استخدامها لمهام مثل الوصول إلى الحسابات المصرفية والحسابات الحساسة الأخرى."

ومن الناحية النظرية، سيتكلف تحديث Windows 10 حوالي 120 جنيهًا إسترلينيًا، ولكن لا تزال هناك طرق للترقية مجانًا إلى Windows 10، فيما ترغب NCSC في منع حدوث مشكلة مثل هجوم Wannacry واسع الانتشار الذي أدى إلى شل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام NHS في صناديق متعددة.

وأضاف المتحدث باسم NCSC: "نتيجة لذلك، من الضروري الابتعاد عنها بأسرع ما يمكن، وستستمر الشركات التي تشتري عقود الدعم الممتدة في تلقي التحديثات لمدة تصل إلى 3 سنوات.