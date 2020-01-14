شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لاختبار كبسولة "كرو دراجون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة SpaceX عن الداعم الذي ستقوم باختباره على متن المركبة الفضائية كرو دراجون، حيث ستختبر المهمة غير المأهولة نظام أمان حيوي مصمم لحماية رواد الفضاء أثناء الرحلة، وتخطط شركة SpaceX لاستخدام الكبسولة الخاصة بها لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، ولكن قبل أن يحدث ذلك، يجب على الشركة إثبات أن المركبة الفضائية لديها ما يلزمها للحفاظ على سلامة رواد الفضاء في حالة تعطل صاروخي كارثي.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه للقيام بذلك، تهدف SpaceX إلى إطلاق اختبار الإجهاض على متن الكبسولة في يوم 18 من شهر يناير الجارى لإظهار نظام إحباط إطلاق كرو دراجون المصمم لسحب الكبسولة خالية من صاروخها أثناء الطوارئ.

ولكن قبل إطلاق Falcon 9 و كرودراجون ، كان على مهندسي SpaceX وضع الصاروخ من خلال العد التنازلي للإطلاق، واشتعلت المحركات التسعة في المرحلة الأولى للصاروخ، بينما تصاعد الدخان الابيض حوله.

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ويعد هذا الاختبار، والمعروف باسم اختبار التشغيل الثابت، جزءًا قياسيًا من إجراءات ما قبل الإطلاق، وأحد أهم المعالم الرئيسية قبل الإقلاع.

كما أنه أثناء الاختبار، حملت الفرق الوقود الدافع الفائق من فالكون، وهو الكيروسين والأكسجين السائل، إلى الصاروخ قبل إشعال محركات Merlin 1D التسعة في المرحلة الأولى.

وكتبت شركةSpaceX تغريده بنجاح الاختبار: "اكتملت النيران الساكنة من Falcon 9 – التى استهدفت في 18 يناير لإجراء اختبار نظام الهروب من إطلاق كبسولة كرودراجون، والتي ستتحقق من قدرة المركبة الفضائية على نقل رواد فضاء إلى بر الأمان في حالة حدوث حالة طوارئ أثناء المدار."