شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار واتس آب.. توقف تطبيق التراسل الفورى الأشهر عن العمل على بعض الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف واتس آب مؤخرًا عن دعم هواتف ويندوز فون، حيث لم يعد بإمكان الهواتف الذكية التى تعمل على نظام تشغيل ويندوز فون تشغيل واتس آب، وبعد هواتف ويندوز، يقوم واتس آب الآن بإنهاء الدعم لبعض هواتف أندرويد بالإضافة إلى أجهزة أيفون، ففى السابق، أنهى واتس آب الدعم لبعض هواتف أندرويد وأيفون، والآن يتم إضافة المزيد إلى القائمة.

الأجهزة التى لن يدعمها واتس آب

وفقًا للمدونة الرسمية التى نشرتها منصة الرسائل الفورية المملوكة لشركة فيس بوك، سينهى واتس آب دعم أجهزة أيفون التى تعمل بنظام تشغيل iOS 7 أو الإصدارات الأقدم، لذلك، إذا كنت أحد مستخدمى أيفون ولديك iOS 7 أو نظام تشغيل أقدم يعمل على هاتفك، فمن المستحسن الترقية إلى أحدث أنظمة التشغيل الآن، حيث يمكن الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج من خلال الانتقال إلى قائمة "الإعدادات"، اضغط فوق "عام"، ثم انتقل إلى "تحديث البرنامج"، وقم بالترقية إلى أحدث البرامج.

وفى نفس المنشور، قال واتس آب أن دعم التطبيق سينتهى لمستخدمى أندرويد أيضًا، حيث قال نظام المراسلة إن جميع هواتف أندرويد التى تعمل على إصدار نظام التشغيل 2.3.7 وما فوق لن تتمكن من استخدام واتس آب بعد 1 فبراير، لذا، إذا كنت لا تزال تستخدم أحد هواتف أندرويد القديمة وتقوم بتشغيل إصدارات برامج قديمة، قم بشراء إصدار جديد من البرامج.

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لماذا لن يعمل واتس آب على هذه الهواتف؟

فسر واتس آب ذلك مبررا بأن نظام المراسلة لن يعد يعمل بنشاط على تطوير التحديثات أو العمل مع هذه الأنظمة، فهناك تحديثات جديدة قادمة كل عام، لذلك قرر واتس آب التركيز على أحدث التحديثات وتخطى التحديثات القديمة.

لذلك، إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد يقوم بتشغيل إصدار 2.3.7 أو إصدار أقدم وأيفون مع نظام التشغيل iOS 7 أو البرامج الأقدم التى تعمل عليه، فيجب عليك ترقيته إلى إصدار جديد، وفى حالة عدم رغبتك فى الترقية، لن تتوفر لك مميزات جديدة لأن واتس آب لن يرسل تحديثات لنظام التشغيل الذى يعمل به هاتفك، وهذا يعنى أنك لن تحصل على جميع ميزات واتس آب الجديدة القادمة هذا العام.

أنظمة سابقة

الجدير بالذكر أن خدمة واتس آب انهت سابقًا الدعم عن: BlackBerry OS وBlackBerry 10 وNokia S40 وNokia Symbian S60 وأندرويد 2.1 وأندرويد 2.2 وWindows Phone 7 وأيفون 3GS / iOS، كذلك ففى 30 ديسمبر 2019، أنهى واتس آب الدعم لهواتف ويندوز، كما أن واتس آب لم يعد متاحًا على متجر مايكروسوفت الخاص بنظام ويندوز