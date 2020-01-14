شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا الأمريكية تطور سيارة تتحدث إلى المشاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ستضيف ميزة جديدة لسياراتها، حيث نشر الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك تغريدة تضم مقطع فيديو مكتوب عليه "سوف تتحدث سيارات تسلا قريبًا مع الأشخاص إذا أرادت.. هذا حقيقي "، فيما يظهر مقطع الفيديو نموذج سيارة تسلا Model 3 فى الشارع وهي تقول "حسنًا ، لا تقف هناك تحدق فقط.. هيا ابتعد" للمشاة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لم يعلق بمزيد من التفاصيل عن هذه الميزة، ولكنه ذكر في تغريدة أخرى له أن الميزة ستكون متوافقة مع وضع مكافحة السرقة Sentry anti-theft، فيما ربط البعض بين الإضافة المحتملة لميزة التحدث مع AutobotS من سلسلة Transformers مع تعليقات مثل "هل يمكن أن تصنعوا نسخة حقيقية من تسلا ترانسفورمرر الثابتة والمتنقلة".

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وأشار التقرير إلى أن ميزة التحدث، عندما يتم طرحها فى السيارات، قد تنجح أو تصاب بالفشل على الفور، مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على صدم المشاة بالأحاديث بالتأكيد، مع مراعاة أن الطراز 3 من سيارات تسلا يأتى مزودًا بمكبر صوت في الشبكة الأمامية، ووفقًا للفيديو، يمكن أن تكون أول سيارة تسلا تحصل على هذه الميزة.

و على الرغم من أن ماسك يبدو إيجابيًا بشأن الميزة القادمة، إلا أن الكثير من المتابعين لم ينسوا الفشل الذي حدث أثناء الكشف عن سيارة Cybertruck العام الماضي أثناء العرض التوضيحي، إذ تم تحطيم الزجاج المقاوم للكسر، عند رمي كرة معدنية عليه، لكن نجا باب الشاحنة من ضربة ثقيلة في وقت سابق.