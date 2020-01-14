شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان مايتضحكش عليك.. 7 فيديوهات تكشف الخدع السحرية على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فى الفترة الأخيرة العديد من الأشخاص الذين يقومون بألعاب سحرية، ثم يقومون بنشر فيديوهاتهم والمقاطع التى يقومون فيها بهذه الألعاب السحرية على مواقع التواصل الاجتماعى مثل انستجرام و"يوتيوب"، و"تيك توك".

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp





خدعة الحلقة المعدنية

ولكن، فى الوقت الذى تظهر فيه هذه الفيديوهات، التى تخدع المشاهدين بخفة يد، وسرعة، ظهر فى نفس التوقيت، نوعية فيديوهات، قائمة على كشف هذه الخدع، من خلال ظهور أكثر من شخص فى نفس الفيديو، أحدهما يقوم بالخدعة، والثانى خلفه، يكشف كيف تمت الخدعة، وهو ما لاقى قبولا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاحتماعى.

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp



خدعة القلم

أشهر التطبيقات التى تقوم بهذه الفيديوهات هو "تيك توك" كونه قائما على فكرة الفيديوهات القصيرة التى لا تصل مدتها أكثر من 60 ثانية فقط، وكذلك يوفر انتشارا كبيرا وعدد كبير من الاعجابات والتعليقات والتفاعل، وملايين المشاهدات.

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp

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خدعة الصندوق

أحد الحسابات المتخصصة فى كشف الخدع خفة اليد، هو "magicpp"، ويظهر فى مجموعة من الأشخاص، يقومون بالخدع، ومعهم زملاؤهم الذين يكشفون هذه الخدع.

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp





خدعة كوب الماء

الخدع غالبا التى تُقدم تتعلق بأرواق "الكوتشينة"، واخفاء واظهار الأشياء من داخل العلب، والزجاجات البلاستيك، والبلالين، بخلاف الخدع البصرية التى يقومون بها، اعتمادا على بعض الأشياء يدوية الصنع، ويرصد ”الخليج 365”، 7 فيديوهات من حساب magicpp، الحاصلة على أكثر عدد من المشاهدات والاعجابات خلال هذا الحساب.

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp



خدعة المسطرة

@magicpp ♬ 原聲 - magicpp