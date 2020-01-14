شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل شهير: أبل قد تبيع ما بين 80 إلى 85 مليون هاتف أيفون مزود بدعم 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، مذكرة يتوقع فيها أن تصدر شركة أبل أربعة طرز من ايفون 2020 تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G وتبيع الكثير منها، ففي السابق، كانت هناك تكهنات بأن شركة أبل ستطلق إصدارات بدون 5G في البداية على أن تصل الهواتف التى تدعم الجيل الخامس 5G في أوائل عام 2021، وذلك بحسب موقع GSM الهندى.

لكن المحلل الشهير خرج مؤخرا ليدحض كل هذه الادعاءات، قائلاً إن الإصدارين سيطلقان في وقت واحد في سبتمبر من هذا العام، وسيتم إطلاقهما فى 5 أسواق هي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا، حيث ستتلقى جميعها هواتف تدعم كلاً من إصدارات 5 جيجا هيرتز وMMWave من الجيل الخامس، حيث أن هذه أكثر تعقيدًا، وهذا هو السبب في التأخير المزعوم.

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وبحسب التقرير، تحصل بعض شركات الاتصالات على هواتف تدعم فقط 6 جيجا هرتز، فيما يقول "كو" إن البلدان التى لا تمتلك تغطية 5G ستتلقى هواتف مدعومة بالتقنية، لكنها معطلة، وذلك لتوفير تكاليف التصنيع، وهو ما يعني غياب بعض المكونات، مما يعني أنه لن يكون من الممكن تمكين 5G عبر تحديث برنامج بسيط.

وتوقع "كو" أن شركة أبل ستبيع ما بين 80 و 85 مليون هاتف أيفون بناءً على السحب من اتصال 5G والتصميم المجدد، ويتماشى ذلك مع التنبؤات المبكرة لعائلة iPhone 11 ، على الرغم من أنها أقل من توقعات 100 مليون وحدة التي ظهرت في نوفمبر من العام الماضي.