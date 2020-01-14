شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم يتبرع بـ690 ألف دولار لحرائق استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم عن تبرعه بمليون دولار أسترالى، أى نحو 690 ألف دولار أمريكى لمساعدة أستراليا على التعافى من الحرائق المدمرة، وقالت الشركة فى موقعها على شبكة الإنترنت:"قلوبنا مع جميع الأستراليين ومجتمعات البلاد والأراضى الوعرة والحياة البرية المتأثرة بحرائق الغابات المدمرة، لكن باستخدام خدمات أمازون اللوجستية الفريدة والتقنيات المبتكرة، إلى جانب التبرعات النقدية لدعم المنظمات فى خط المواجهة لجهود الإغاثة، تساهم أمازون بمبلغ مليون دولار استرالى من دولارات الولايات المتحدة فى الجهود الوطنية لتوفير الإغاثة للمجتمعات المتأثرة بهذه الكارثة الطبيعية."

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، دمرت الحرائق أكثر من 25 مليون فدان من الأراضى الأسترالية، وقتلت ما يقرب من مليار حيوان منذ أن بدأت، وفقًا لبعض التقديرات، علاوة على ذلك، لقى 27 شخصًا حتفهم فى الحرائق فى جميع أنحاء الريف الأسترالى.

بدأت الحرائق بسبب الظروف الحارة والجافة بشكل استثنائى، إذ شهدت أستراليا الجفاف الأكثر قسوة فى عام 2019 ، وكان يوم 18 ديسمبر هو أكثر الأيام سخونة فى التاريخ الأسترالى، حيث تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة فى جميع أنحاء البلاد 105 درجة فهرنهايت.

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خرج الآلاف من الأستراليين يوم الجمعة إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من العمل القوى لحل أزمة تغير المناخ، ودعا البعض رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى الاستقالة.

جدير بالذكر أحتفل بيزوس أمس الأحد بعيد ميلاده الـ56، ورغم انخفاض قيمة ثروته هذا العام، ووصولها إلى 10.1 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج، إلا أن بيزوس مؤسس ومدير شركة أمازون كان الخاسر الأكبر فى 2019، إذ خسر أموالًا أكثر من أى ملياردير آخر فى عام 2019، لكنه ظل أغنى شخص فى العالم.

وكان هذا التراجع لبيزوس هو ثانى أكبر انخفاض فى قائمة الأثرياء لهذا العام، وهو أقل بقليل من الانخفاض الذى تعرض له قطب الإعلام روبرت مردوخ، الذى انخفضت صافى ثروته أكثر من النصف، إذ هبط بمقدار 10.2 مليار دولار، إلى 7.8 مليار دولار، بعد أن كانت 18 مليار دولار.