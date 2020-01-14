شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر رئيس جوجل بيبدأ يومه إزاي؟ الأومليت والجورنال أهم الطقوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة "ألفابيت" وهي الشركة الأم لجوجل، وذلك عقب تنحي مؤسسيها سيرجى برين ولاري بيج من منصبيهما، حيث انضم "بيتشاى" المولود في الهند والذى تخرج في جامعة ستانفورد إلى جوجل في عام 2004 وتسلق المناصب ليصبح الرئيس التنفيذي لعملاق محركات البحث، لكن هل تساءلت يومًا ما كيف يقضي رئيس أكبر شركة تكنولوجية في العالم صباحه، وما الذى يتناوله على الإفطار وغيرها من هذه الأمور.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشف "بيتشاى" في مقابلة سابقة مع موقع Recode للأخبار التقنية، عن روتينه الصباحي وما الذى يقوم به لتناول الإفطار، حيث إن إفطار ساندر بيشاي دقيق للغاية، يضم "الشاي" ويشمل أيضا البيض في هذه الوجبة، كما قال في المقابلة: "أحتاج إلى الحصول على البروتينات الخاصة بي لذلك فدائما هناك "أومليت" في وجبة الإفطار، وبالإضافة إلى الأومليت والشاي فهناك أيضًا الخبز المحمص".

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الثلاثة، إلى جانب جريدته الصباحية، يمثلون وجبة الإفطار والروتين الصباحي.

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وبحسب ما ورد يستيقظ في حوالي الساعة 6.30 أو 7 صباحًا ولا يزال يشدد على أنه ليس شخصًا صباحى، حيث إنه يحتاج إلى جريدته الصباحية ووجبة الإفطار ليستعد ليومه، وعندما سئل عما إذا كان يأخذ بعض الوقت للتمارين، قال إنه بقدر ما يرغب في التمارين في الصباح، فإنه قادر على تكريس بعض الوقت لذلك في المساء فقط.

فماذا يقرأ أول شيء في الصباح؟ يقرأ بيتشاي صحيفة وول ستريت جورنال كل صباح وهي نسخة مادية أيضًا، فقد يصفه البعض قديم الطراز، حيث يستخدم الكثيرون في جيل الشباب الإنترنت كمصدر وحيد للأخبار، حيث ذكرت بعض التقارير العلمية أن القراءة من مصدر مادي تساعد في الاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول مقارنة بقراءة نسخة رقمية منها، إلى جانب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مصادر أخباره الأخرى هي صحيفة نيويورك تايمز على الإنترنت.