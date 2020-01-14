تكنولوجيا: vivo تقدم نموذج لهاتف APEX 2020 في فعاليات MWC القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لعرض نموذج لهاتف APEX 2020 خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة بين 23 إلى 24 من فبراير المقبل.

نشرت Vivo الدعوات الرسمية لمؤتمرها الذي يقام الشهر المقبل، حيث تظهر عبارة “Empower the Next” على الملصق الإعلاني، كما تكشف الشركة عن نموذج هاتف APEX 2020 خلال الحدث.

ولقد قدمت شركة Vivo النموذج السابق من هاتف APEX خلال 2019، بينما جاء النموذج الأول من الهاتف خلال مؤتمر عقد في 2018، حيث تقدم Vivo الجديد من تقنيات الشركة في نموذج من هواتف APEX سنوياً.

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ولقد جاء هاتف APEX للعام 2018 بمستشعر للبصمة في الشاشة، مع إطارات نحيفة جداً للشاشة، بينما جاء مستشعر البصمة في نموذج APEX 2019 بميزة دعم مسح البصمة في مساحة أكبر في الشاشة، كما تميز تصميم الهاتف بدون أي ثقوب.

ومن المتوقع أن يأتي APEX 2020 أيضاً بتقنية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، لذا نترقب الجديد من شركة Vivo في فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي للعام 2020.

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