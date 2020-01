تكنولوجيا: سيارة Nissan Leaf الكهربائية للعام 2020 تنطلق في سوق الولايات المتحدة بسعر 31600 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nissan مؤخراً عن سعر سيارتها الكهربائية الجديدة Nissan Leaf التي تقدم لسوق الولايات المتحدة في نموذج S وSV وأيضاً SL على أن تتوفر بسعر يبدأ من 31600 دولار.

تتميز كلاً من إصدارات S وSV بقدرة أكبر للبطارية، بينما تنطلق SL بنموذج PLus، على أن يأتي الإصدار الأقل تكلفة من سيارة Nissan Leaf في نموذج Leaf S مع بطارية بقدرة 40 kWh وبسعر 31600 دولار، إلى جانب 925 دولار تكلفة إضافية لوجهة السيارة.

من جانب أخر يأتي نموذج Leaf SV بقدرة بطارية 40kWh، مع سعر 34190 دولار، وفي إصدارات Plus ينطلق نموذج Leaf S Plus بقدرة بطارية 62 kWh بسعر 38200 دولار.

كما يبدأ سعر سيارة Leaf SV Plus من 39750 دولار، بينما تصل تكلفة Leaf SL Plus إلى 43900 دولار، على أن تأتي إصدارات Plus بتكلفة إضافية للوجهة بقيمة 925 دولار.

وتقدم شركة Nissan جميع إصدارات 2020 Leaf بتغيير رئيسي، حيث تدعم كافة الإصدارات تقنية Nissan Safety Shield 360، مع نظام فرامل الطوارئ التلقائي عند الكشف عن مشاة، ونظام تلقائي للركن الخلفي، مع تنبيهات تلقائية للمرور، وأيضاً دعم عند تغيير المسار.

كما تأتي كافة الإصدارات بنظام تحذير ذكي للإصطدام الأمامي، كما تأتي كافة نماذج Leaf المميزة بقدرة 40 kWh في البطارية مع شاشة بخاصية اللمس وحجم 8 إنش، على أن تدعم منصة Apple CarPlay وAndroid Auto.

