افضل تطبيقات تحويل العملات على نظامي اندرويد و IOS

هناك العديد من الأمور التي يمكنك فعلها على هاتفك المحمول الآن مع وصولنا لعام 2020. من اهم هذه الأمور تحويل العملات. حيث ان هناك العديد من التطبيقات التي يمكنها ايجاد قيمة عملة ما مقارنة بعملة بلدك و البلاد الأخرى. و هذا الأمر من اكثر الأمور انتشاراً و من اكثر الأغراض التي ستحتاج للقيام بها. و لذلك سنعرض في هذا المقال افضل محولات العملات على نظامي اندرويد و IOS

XE Currency

يعتبر هذا احد ابرز التطبيقات في امر تحويل العملات. حيث يقدم لك امكانية معرفة سعر عملتك بالنسبة لعملات العالم. حيث انه يدعم جميع العملات حول العالم و يقوم بتحديث الأسعار بشكل فوري. بالإضافة الى تصميمه الحديث. الذي يجعل التطبيق اكثر جاذبية. و اسهل في الإستعمال. و هناك ميزة اضافية اخيرة تمكنك من ارسال الأموال من خلاله. لكن هذه الميزة تتطلب اشتراك. اخيراً فإنه يقدم لك تنبيهات اذا انخفضت قيمة عملتك. او زادت عن قيمة معينة. بالإضافة الى رسوم بيانية عن تاريخ سعر صرف العملة

لتحميل تطبيق تحويل العملات على النظامين

Easy Currency Converter

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يعد هذا من افضل التطبيقات حول العالم. حيث يدعم التحويل ما بين اكثر من 180 عملة مختلفة حول العالم. بالإضافة الى توفير اسعار ضرف لحظية. و يتيج لك متابعة آخر اخبار العملات و استعماله بدون الإتصال بالإنترنت. كما يمكنك انشاء تبويبات خاصة بعملاتك المفضلة للحساب بينهم بسهولة. مع رسم بياني لأسعار صرف العملات حتى 5 سنوات ماضية. التطبيق سهل الإستعمال و مريح. و يدعم عملات عديدة حتى الـBitcoin

لتحميل تطبيق تحويل العملات على النظامين

World Currency Converter

هذا التطبيق يتمتع بمميزات عديدة. حيث يدعم اكثر من 160 عملة حول العالم. و يقدم ايضاً اسعار الصرف اللحظية. و التنبؤ بإتجاه العملة. و رسم خرائط بيانية لأسعار الصرف. كل هذا بواجهة مستخدم بسيطة و مميزة. يتيج لك ايضاً مشاهدة اسعار الصرف المختلفة من خلال الجداول الخاصة به مع امكانية البحث بينهم للوصول السريع. اضف على ذلك وجود آلة جاسبة بين العملات لإتمام حسابات عملية تحويل العملات بسهولة.

لتحميل تطبيق تحويل العملات على النظامين

Valuta+ Currency Converter

عودة الى التطبيقات البسيطة التي لا تقدم اكثر من المطلوب. و لا تقدم اكثر من الضروري من ناحيتها. تطبيق Valuta+ يعتبر من افضل تطبيقات تحويل العملات لأنه يقدم لك واجهة سريعة و بسيطة جداً. مع دعم اكثر من 170 عملة حول العالم و كذلك انشاء قائمة بالعملات المفضلة لتسهيل تصفحها. و يمكن استخدامه بدون الحاجة الى اتصال بالإنترنت. لذلك فهو من التطبيقات المميزة فيما يخص تحويل العملات