كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول صورة مسربة لهاتف “سامسونج جالاكسي اس 20 بلس” تؤكد مواصفاته ومميزاته

متابعة-سنيار:مع اقتراب موعد الكشف عن جالاكسي اس 20، ظهرت أمس الأحد أول صورة رسمية مسربة لجالاكسي اس 20 بلس ، على XDA Developers ، والتي تؤكد معظم التسريبات السابقة عن الهاتف.

وتوضح الصورة المسربة لهاتف سامسونج جالاكسي اس 20 بلس وجود أربعة كاميرات على الجهة الخلفية في مستطيل على غرار “جالاكسي اس 10 لايت” الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا، إلى جانب فلاش وما يبدو أنه ثقب خاص للمايكروفون، مع وجود زر الطاقة وزري الصوت على الجانب الأيمن، ويبدو أن سامسونج قررت الاستغناء عن زر Bixby على عكس سلسلة هواتف جالاكسي S10.

كما توضح الجهة الأمامية من الصورة المسربة لهاتف سامسونج جالاكسي S20 بلس شاشة تشغل معظم الجهة الأمامية، مع وجود الكاميرا الأمامية في ثقب أعلى منتصف الشاشة مثل جالاكسي نوت 10، مع حواف منحنية بزواية أقل مقارنة مع كل من جالاكسي اس 10 وجالاكسي نوت 10، مع وجود واقي شاشة مثبت مسبقا لضمان عمل مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

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وتخطط شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة جالاكسي اس 20 في 11 فبراير المقبل، وذلك خلال حدث Unpacked 2020 الذي تقيمه الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن المتوقع أن تضم سلسلة جالاكسي اس 20 هذا العام ثلاثة هواتف ذكية تشمل كل من S20 وS20 بلس وS20 Ultra الذي تمت ترقيته.

ولم يتضح بعد بالضبط ما الذي يميز الموديلات الثلاثة عن بعضها البعض، على الرغم من أن تقرير XDA يشير إلى أن هاتف S20 + بهيكل أكبر، في حين أن S20 Ultra مزود بتكنولوجيا الكاميرا المطورة، كما أشار التقرير السابق، الذي صدر يوم الجمعة، إلى أن هاتف S20، إلى جانب Galaxy Bloom من سامسونج القابل للطي رأسياً سيدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.