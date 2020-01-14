كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “wello” تكشف عن دراجة ثلاثية العجلات خلال معرض “CES 2020”

متابعة-سنيار: خلال فعاليات معرض CES 2020، تم الكشف عن دراجة كهربائية ثلاثية العجلات، مدعومة بالطاقة الشمسية.

قدمت wello رؤية مستقبلية للتنقل في معرض CES 2020 الأسبوع الماضي من خلال الكشف عن مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تجمع بين دراجة وسيارة كهربائية.

قدمت الشركة الناشئة ومقرها في ريونيون مركبة بثلاث عجلات مدمجة مصممة خصيصا للأشخاص في المناطق الحضرية، للمساعدة في تخفيف الازدحام على الطرق من خلال تقديم بديل للسيارات.

مثالية للتسليم والرحلات القصيرة، تم تجهيز سيارة العائلة الهجينة بثلاث عجلات وبطارية كهربائية توفر نطاقا يصل إلى 100 كم (62 ميلا) يوميا.

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يستخدم النموذج زوجا من الدواسات التقليدية، تمامًا مثل الدراجة العادية، لكنه مزود ببطارية مدمجة قابلة للشحن وألواح شمسية على السطح أيضا.

تقول ويلو: “في عصر المدينة الذكية، يعد التنقل المستدام أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المدينة المعاصرة، تخيل قدرتك على التحرك في بيئة حضرية، حيث تجمع بين السرعة والأمان والراحة وقدرة الحمل واحترام البيئة.”

يمكن للدراجة ثلاثية العجلات استيعاب شخص بالغ في المقدمة وشخص آخر أو طفلين في الخلف.

ويمكن استخدام الخلفية أيضا للتخزين، وتحويل السيارة إلى دراجة شحن يمكنها حمل ما يصل إلى 800 لتر أو 80 كجم (176 رطلاً). يبلغ طول النموذج 7.4 قدم وعرضه 2.7 قدم فقط ، مما يجعله نحيفا بما يكفي لممرات الدراجات بالإضافة إلى أماكن وقوف السيارات المدمجة.