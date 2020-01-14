كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فرشاة أسنان “Oclean X Pro” الذكية تحصد أكثر من 400.000 دولار على ” Indiegogo”

متابعة-سنيار: تم تزويد فرشاة الأسنان الذكية “Oclean X Pro” بشاشة لمس ملونة سهلة الاستخدام توفر لك كل المعلومات التي تحتاجها من أجل تنظيف عميق لأسنانك.

فرشاة الأسنان الصوتية قادرة على 42000 دورة في الدقيقة وتشمل أربعة أوضاع، التبييض، والتنظيف والتدليك إلى جانب وضع خاص بالأسنان الحساسة.

وقال مطورو الفرشاة: لقد قمنا بشحن أكثر من مليون فرشاة على مستوى العالم، تشمل فرشاة الأسنان Oclean One و Oclean X، ونحن فخورون بتقديم أحدث المنتجات في تشكيلة منتجاتنا”.

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ويقلل تردد الذكاء الاصطناعي الذكي من التكرار تلقائيا، ومن تم يجنبك المزيد من الضرر، والنزيف، أو عدم الراحة من تنظيف الأسنان بالفرشاة.

كما أن جيروسكوب صغير مدمج من 6 محاور يكتشف حركة الفرشاة ويولد تقارير فورية عن تقنية الفرشاة، والتي يمكن تثبيتها مغناطيسيا على الحائط أو المرآة لتوفير المساحة عند عدم الشحن، ويبلغ عمر البطارية 30 يوما بشحنة واحدة.

فرشاة الأسنان متاحة للدعم عبر Indiegogo بخصم 30٪، وقد جمعت بالفعل أكثر من 400،000 دولار بفضل أكثر من 7000 من الداعمين.