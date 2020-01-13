اذكار النوم من خلال هاتفك لعام 2020

اذكار النوم هي مجموعة من الأدعية والآيات والأحاديث المذكورة والواردة عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – في سنته لتساعد على النوم وتريح بها نفسك ولتضمن أن تظل في رعاية ومعية الله أثناء نومك.

كما تفيد اذكار النوم في طرد الكوابيس والأحلام السيئة وتساعد على نوم هادئ بالمساء واليوم من خلال هذا المقال سنذكر لكم اذكار النوم مع طرق لتصل لها بسهولة من هاتفك دون الحاجة إلى حفظها او البحث عنها عبر جوجل لتضمن أن تصل إليها بسهولة قبل نومك.

كما سنذكر في آخر المقال اذكار النوم مكتوبة حتى إذا أردت أن تحفظ هذه الصفحة أو أن تقوم بنسخها لملف مكتوب لديك.

اذكار النوم من خلال البرامج :

يمكنك الوصول إلى اذكار النوم بسهولة من خلال مجموعة من برامج الأندرويد التي تقدم وتذكر اذكار النوم من مصادر موثوق بها ومعروفة، مع الاسف بعض هذه التطبيقات والبرامج تضم اعلانات – مناسبة بالطبع للمسلمين – وقد تكون مزعجة لمن لا يحب الاعلانات ولكن فكر فيها كأنها طريقة لدعم المطورين الذين قدموا لنا هذه البرامج الهامنة والمفيدة.

البرنامج كما يوحي اسمه يختص باذكار النوم فقط ويعرضها بطريقة سهلة تستطيع قرائتها بهسولة وبخط واضح ويمكنك التحكم في بعض الاعدادات مثل وقت تذكير بقراءة الاذكار وإرسالها لأصدقائك عبر الطرق المختلفة وتكبير وتصغير الخط.

حسناً لا يوجد أفضل من أدعية وأذكار حصن المسلم الجامع لجميع الاذكار والأدعية الواردة عن الرسول – عليه أفضل الصلاة والتسليم – وعن الصحابة أجمعين ومثل هذا البرنامج لا غنى له على هاتف أي مسلم حيث أنه يضم جميع الأدعية التي قد تحتاجها في يوم من الأيام .

هذا التطبيق يقوم بجمع اذكار المسلم المختلفة والمتنوعة والاذكار المتنوعة والأدعية التي قد يحتاجها أي مسلم والرقية الشرعية بالطبع من القرآن والسنة في واجهة واحدة على برامج الأيفون لتتمكن من فتحها وقراءتها في أي وقت ترغب فيه بدون إتصال بالإنترنت.

البرنامج فيه الكثير من المميزات حيث يمكنه أن يذكرك بمواقيت الصلاة ويدعم ساعة آبل وفيه بوصلة لتحديد اتجاه القبلة .

والآن سنقدم لكم اذكار النوم مكتوبة :

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– بِإسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين. (مرّة واحدة).

– اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة. (مرّة واحدة).

– بِإسْـمِكَ اللّهُـمَّ أَمـوتُ وَأَحْـيا. (مرّة واحدة).

– الحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَنا وَسَقانا، وَكَفانَا، وَآوانَا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِي. (مرّة واحدة).

– اللّهُمَّ عالِمَ الغَـيبِ وَالشّهادةِ فاطِرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كُـلِّ شَيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهدُ أَنّ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسي، وَمِن شَـرِّ الشَّيْطانِ وَشِـرْكِه، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلى نَفْسي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلى مُسْلِم. (مرّة واحدة).

اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْري إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهي إِلَـيْكَ، وَأَلْجَاْتُ ظَهري إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الذي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِـيِّكَ الذي أَرْسَلْتْ. (مرّة واحدة).

– اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك. (3 مرّات).

– سُبْحَانَ اللَّه. (33 مرّة).

– الْحَمْـــدُ لِلّه. (33 مرّة).

– اللَّهُ أَكْبَــــرْ. (33 مرّة).

– يجمع كفّيه قبل النوم ويقرأ فيهما:‏ ” قل هو الله أحد “‏ و ” ‏قل أعوذ برب الفلق “‏ و” ‏قل أعوذ برب الناس‏ “‏ ثمّ ينفث فيهما، ويمسح بهما على رأسه ووجهه وما استطاع من الجسد. (3 مرّات).

قراءة آخر آيتين من سورة البقرة (مرّة واحدة):

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿285﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿286﴾.

سورة البقرة [285 – 286].

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿285﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿286﴾. سورة البقرة [285 – 286]. قراءة آية الكرسي (مرّة واحدة): أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

سورة البقرة [ الآية – 255].

نأمل أن يكون مقالنا اليوم قد أفادكم ورزقنا الله وإياكم الجنة وأبعد عنا عن النار.

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