تروكولر اون لاين للكومبيوتر بدلاً من الهاتف

تروكولر اون لاين هو الموقع الخاص بتطبيق True Caller المحبوب على الهواتف المحمولة والذي أحدث ثورة كبيرة في منع المعاكسات والإتصالات المزعجة ولتكتمل هذه الثورة فإن البرنامج أطلق موقع يمكنك الوصول إليه من خلال أي جهاز كومبيوتر لتستخدمه بسهولة بدلاً من هاتفك.

موقع تروكولر اون لاين يأتي مجاني بالطبع ويستخدم نفس قاعدة البيانات التي يستخدمها تطبيق الهاتف المحمول لذا فسوف تضمن بشكل كبير أن تصل إلى جميع الأرقام المزعجة المسجلة من قبل مستخدمي التطبيق على الهاتف المحمول.

مميزات موقع تروكولر اون لاين :

هناك مجموعة من المميزات الكبيرة التي يقدمها موقع تروكولر اونلاين للمستخدمين تتفوق على تلك التي يقدمها البرنامج المثبت على الهواتف المحمولة وأهمها :

موقع تروكولر اون لاين مجاني الاستخدام

واجهة سهلة وبسيطة للاستخدام

يدعم العديد من اللغات منها العربية

يمكن استخدامه من خلال هواتف الايفون و ios بسهولة

لا يتطلب تثبيت.

استخدام موقع تروكولر اون لاين :

استخدام الموقع سهل للغاية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى العنوان التالي من هنا.

ستجد الموقع يحيك بالصورة الظاهرة بالأسفل ويطلب منك تسجيل الدخول بإستخدام أي حساب خاص بك على الموقع أو حساب جوجل.

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بعدما تقوم بتسجيل الدخول من خلال مربع البحث ستقوم بكتابة الرقم الذي ترغب بالبحث عنه وستجد الموقع يظهر لك النتائج الموجودة لهذا الرقم.

العيب الوحيد الذي قد يواجهك مع إستخدام الموقع بدلاً من التطبيق هو أنه يحد عدد مرات الإستخدام اليومية للبحث بطريقة مزعجة ونأمل أن تعمل الشركة على حل هذا الأمر.

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