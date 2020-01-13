أنواع بلوتوث السيارة المتوفرة في مصر 2020

استخدام بلوتوث السيارة هو واحد من المميزات الهامة التي أصبحت موجودة في سيارات هذه الأيام الحديثة، حيث تصدر معظم هذه السيارات وبداخلها نظام إتصال ذكي بهاتفك المحمول إما عن طريق بلوتوث السيارة أو عن طريق الوصلة السلكية.

بالطبع كما قلنا فإن السيارات الحديثة تصدر جميعها مدمجة مع بلوتوث سيارة وفي الأغلب مع هذه السيارات لن تحتاج إلا إيجاد طريقة مختلفة أو من السوق الخارجي بعيداً عن مصنع السيارة لتتمكن من تشغيل هاتفك على سماعات السيارة الداخلية، ولكن مع السيارات القديمة أو الموديلات القديمة قليلاً ستجد أنك في حاجة لهذه الأدوات حتى تتمكن من تشغيل بلوتوث السيارة بسهولة والإستفادة من هاتفك الذكي.

فوائد بلوتوث السيارة :

هناك الكثير من الفوائد التي قد تعود عليك من إستخدام بلوتوث السيارة، فمثلاً يمكنك أن تقوم بالرد على المكالمات التليفونية التي تستقبلها أثناء قيادتك للسيارة دون الحاجة إلى إمساك هاتفك وبعض الأنواع التي سنذكرها اليوم تقوم بإظهار إسم المتصل.

أيضاً هناك الاستفادة من تشغيل الملفات الموسيقية وفيديوهات اليوتيوب من خلال هاتفك دون الحاجة إلى وضع ملفاتك الموسيقية الخاصة على قرص تشغيل خارجي وتوصيله بالسيارة لتتمكن من تشغيلها والاستماع إليها كما ترغب.

يمكنك أيضاً مع بعض الحلول أن تقوم بتشغيل ملفات الفيديو كما قلنا على شاشة سيارتك وهو أمر مفيد للغاية خاصةً مع أطفالك لتلهيهم طول الطريق.

أنواع بلوتوث السيارة في مصر :

هناك عدة أنواع متوفرة لتستخدم بلوتوث السيارة في مصر، بعض هذه الأنواع يتطلب معدات خاصة تحتاج إلى تثبيتها بشكل مسبق داخل سيارتك والبعض الآخر يمكنه الإستفادة من المعدات الموجودة ولن تحتاج إلى شراء أي معدات إضافية له.

بالطبع تختلف الأسعار لكل نوع وسنذكرها مع روابط للشراء إن توافرت.

جهاز استقبال بلوتوث السيارة Bluetooth Recivers :

هذا الجهاز هو عبارة عن منفذ بلوتوث يتصل بسيارتك عن طريق منفذ AUX الموجود داخل كاسيت السيارة، فهذا يعني أن كل ما ستقوم به هو توصيل هذا الجهاز الظاهر أمامك في الصورة بمنفذ AUX الخاص بكاسيت او راديو السيارة وتقوم بالبحث عن الجهاز من خلال هاتفك وتقترن به وبدون عناء ستجد هاتفك إتصل ببلوتوث السيارة بسهولة.

أهم مميزات هذا الجهاز كونه رخيص السعر قليلاً ويمكنك الحصول عليه بأي شكل من أي مكان وأي موقع على الإنترنت سواء داخل مصر أو خارجها وحتى محلات إكسسورات السيارات.

هناك عيبان كبيران في مستقبل البلوتوث، الأول كون بعض الأنواع منخفضة السعر تحتاج إلى الشحن بشكل مستمر من خلال كابل Micro USB وهذا يعني أنك يجب أن تشحنها بشكل مستمر حتى تتمكن من الإستفادة به ولا يمكنك شحنه وإستخدامه معاً.

العيب الثاني هو أن بعض هذه المستقبلات سيئة الجودة ولن ترضي هؤلاء من محبي الصوتيات والمهتمين بها.

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البلوتوث من خلال موجات FM :

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يعتبر هذا الجهاز واحد من أقدم الأجهزة التي تعتمد عليها الناس ومن أوائل من قدم فكرة بلوتوث السيارة، هذا الجهاز ببساطة عبارة عن مستقبل بلوتوث ومرسل لموجات FM.

تقوم بتوصيل الجهاز في مكان منفذ قابس الولاعة الخاص بسيارتك ثم تقوم بضبط تردد FM الذي سيرسل عليه الجهاز الإشارة الواصلة إليه من الهاتف وتقوم بالبحث عن الجهاز من خلال بلوتوث الهاتف وتقترن به.

يتخطى هذا الجهاز عيوب الجهاز الأول من ناحية البطارية وعمر البطارية ولكن مع ذلك فهو يعاني من نفس المشكلة من وجود أجهزة رديئة وسيئة الجودة.

يمتاز هذا الجهاز عن سابقه بوجود أكثر من طريقة ومنفذ لتوصيل الجهاز بالهاتف وإستقبال الإشارة سواء من البلوتوث أو سلكياً أو حتى من خلال بطاقات الذاكرة.

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سماعات البلوتوث الاسلكية الخارجية :

يمكنك أن تفكر في هذا المنتج على أنه خدعة أو طريقة للتحايل على سيارتك، فبدلاً من أن تقوم بتوصيل هاتفك على سماعات السيارة الداخلية فأنت تقوم بتوصيله على سماعة إضافية خارجية منفصلة عن نظام السيارة بالكامل وعن نظام التحكم الخاص بها.

على الأغلب تقدم هذه السماعات أداءً أفضل من باقي مستقبلات البلوتوث الخاصة بك.

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كاسيت أندرويد يدعم بلوتوث السيارة :

حسناً يمكننا القول بأن هذا الحل هو أفضل حل لمحبي التغيير والمهتمين بجودة المنتج النهائية، يمكنك من خلال عملية تغيير كاسيت السيارة بشكل كامل أن تقوم بتغيير نظام السيارة بشكل كامل وتركيب نظام جديد يدعم الأمور التي ترغب فيها سواءً كانت هذه الأمور ربط هاتفك بهذا الكاسيت أو غيرها.

بالطبع كاسيت الأندرويد هو نظام أندرويد كامل والأمر أشبه بتركيب تابلت لوحي أندرويد أو هاتف أندرويد على سيارتك، يمكنك من خلال هذا الجهاز أن تقوم بكل الأمور التي تقوم بها من هاتف أندرويد ويمكنك أيضاً أن تقوم بعرض شاشة هاتفك على هذه الشاشة والإحتمالات لا نهائية.

العيب الوحيد الذي ستواجهه مع هذه الأجهزة هو كونها أغلى قليلاً في السعر حيث ستكلفك في المتوسط حوالي 2000 جنيه تقريباً لذا ليست الحل الأول الذي ننصح به.

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