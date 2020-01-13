تكنولوجيا: جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارة Hummer في نموذج كهربائي صغير خلال 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير نشر مؤخراً من صحيفة وول ستريت إلى أن جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارات Hummer من خلال نموذج بتصميم شاحنة كهربائية صغيرة الحجم تنطلق في 2022.

أشتهرت سيارة Hummer كأحد أكثر السيارات إستهلاكاً للوقود في العالم، إلا أن تقرير جديد من وول ستريت يشير إلى أن جنرال موتور في طريقها لتحويل سيارة Hummer، إلى سيارة صديقة للبيئة بتصميم كهربائي.

وتشير التسريبات إلى أن جنرال موتورز تستعد لبدء الترويج للسيارة الجديد خلال الشهر المقبل، لذا قد نشهد الكشف عن أول نموذج يستعرض تصميم سيارة هامر الكهربائية الجديدة قريباً عند الإعلان الرسمي من Super Bowl وLeBron James.

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ومن المتوقع أن تأتي سيارة Hummer الكهربائية بتصميم شاحنة فردية يمكن أن تدعم قائدي السيارة في الطرق الوعرة بشكل خاص، كما يأتي النموذج الجديد للسيارة بعلامة GMC التجارية.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هذا النموذج من سيارة Hummer الكهربائية سيكون من بين إصدارات أخرى من السيارات الكهربائية المطورة من الشركة والتي تنطلق خلال السنوات المقبلة.

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