الهاتف Xiaomi Mi A2 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Xiaomi Mi A2 على قدر كبير من الشعبية في أيامه، فهو كان عبارة عن هاتف Android One إقتصادي ومُزود بمواصفات تقنية مميزة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أنه يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One، فهذا يجعله واحدًا من أولى هواتف Xiaomi التي تحصل على تحديثات الأندرويد الأحدث من شركة جوجل. وعلى ذكر ذلك، فقد بدأ الهاتف Xiaomi Mi A2 اليوم بتلقي تحديث Android 10.

تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi A2 يبلغ حجمه 1.3GB، ولكن هناك بعض المستخدمين الأوائل الذين حصلوا على هذا التحديث يقولون أنه يعاني من بعض المشاكل على مستوى بعض الميزات مثل VoWiFi. ومع ذلك، في حالة إذا كنت ترغب في الحصول على هذا التحديث ولا تستطيع الإنتظار حتى يصل هذا التحديث لجهازك عبر الهواء، فبإمكانك الذهاب إلى رابط المصدر أدناه وتحميل ملفات التحديث من أجل تثبيته يدويًا على جهازك.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.