أبرز توجهات الهواتف الذكية التي ظهرت في معرض CES 2020

يعتبر معرض CES السنوي انطلاقة رائعة لشركات التكنولوجيا لتقديم التقنيات الجديدة الأكثر إثارة، ولكن الهواتف الذكية لا تكون عادة جزءًا من المعادلة في هذا المعرض، حيث إن معظم الزخم في مجال الهواتف والشبكات يظهر في المؤتمر العالمي للجوال MWC الذي سيقام هذا العام في الفترة من 24 إلى 27 شهر فبراير/شباط القادم في مدينة برشلونة.

ولكن هذا العام شاهدنا في معرض CES 2020 بعض التوجهات المهمة في مجال صناعة الهواتف الذكية ومن الواضح أنها ستكون مستمرة على مدار العام.

فيما يلي أبرز 4 توجهات للهواتف الذكية ظهرت في معرض CES 2020:

1- انخفاض أسعار الهواتف القابلة للطي:

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تعتبر الهواتف القابلة للطي فئة ناشئة تحرك عالم الهواتف الذكية الثابت منذ فترة عن طريق ميزة طي الشاشة، لأنها تعتبر الحل الوحيد لتقديم هواتف ذات شاشات أكبر حجمًا. ولكن التكلفة العالية للبحث والتطوير وتقنيات التصنيع الجديدة جعلت هذه التصميمات المبكرة القابلة للطي عالية التكلفة، حيث تصل إلى ضعف تكلفة نظرائها من الهواتف الرائدة.

في معرض CES 2020؛ قدمت شركة TCL نموذجًا أوليًا لهاتف قابل للطي بتكلفة أقل من هاتف موتورلا Motorola Razr – الذي يُكلف 1500 دولارِِ- ويتميز الهاتف بأنه يمكن طيه في مكانين ليقدم ثلاث شاشات، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كما أفادت بعض التقارير أيضًا أن هاتف سامسونج التالي القابل للطي سيُكلف 850 دولارًا فقط، ومن الممكن أن يحمل اسم (Galaxy Bloom).

ويُشار إلى أن سامسونج تعتزم الإعلان عن سلسة هواتف (جالاكسي إس 20) وهاتفها القابل للطي القادم خلال حدثها المقرر عقده في 11 شباط/فبراير المقبل.

2- انخفاض أسعار هواتف 5G:

لا تعاني هواتف 5G من ارتفاع الأسعار الهائل مثل الهواتف القابلة للطي؛ ولكن أسعارها لا تزال أعلى من هواتف 4G التي تعمل بالمواصفات نفسها، ما دفع الكثير من الشركات إلى تقديم إصدارات أرخص حيث إن عام 2020 يعتبر عام انتشار شبكات الجيل الخامس 5G التي تقدم سرعات اتصال عالية.

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أعلنت شركة TCL أيضًا خلال مشاركتها في معرض CES 2020 العام عن TCL Pro 5G وهو أول هاتف ذكي من الشركة يدعم شبكات 5G، وقد ألمحت الشركة إلى أن سعر الجهاز سيكون أقل من 500 دولارِِ. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة مزودة بثقب للكاميرا الأمامية، إلى جانب جهة خلفية زجاجية، ومستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، وكاميرا خلفية رباعية العدسات.

كما أعلنت شركة صينية تحمل اسم (Coolpad) خلال معرض في CES 2020 عن هاتف (CoolPad Legacy 5G) الذي يأتي بشاشة 6.53 بوصة بدقة FHD، ويعمل بمعالج Qualcomm 7250 من كوالكوم؛ ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وسيتوافر خلال الربع الثاني من هذا العام بسعر أقل من 400 دولارِِ ليصبح أحد أرخص هواتف الجيل الخامس في السوق.

3- الكاميرات عنصر أساسي في التصميم:

يثير مظهر عدسات الكاميرا ووضعها آراء متباينة وانتقادات حول تصميم الهواتف بسبب كثرة العدسات، حيث ظهرت تصاميم الكاميرا الخلفية المربعة مثل: هواتف جوجل Pixel 4، وهواتف آبل iPhone 11.

وقد أعلنت سامسونج أخيرًا عن هاتفيها الذكيين Galaxy S10 Lite، وGalaxy Note10 Lite اللذان جاءا بتصميم كاميرا خلفية مستطيل ومربع على التوالي ما جعل الخبراء يشيرون إلى أن سامسونج تتخذ طريقًا جريئًا لمواجهة هواتف iPhone 11 من آبل.

كما قدمت شركة (ون بلس) تصميمًا جديدًا أكثر جاذبية خلال مشاركتها في معرض CES 2020؛ حيث أعلنت عن هاتف OnePlus Concept One الذي يتمتع بميزة إمكانية إخفاء الكاميرات الخلفية عن طريق استخدام زجاج يمكن جعله شفافًا أو مُعتمًا بضغطة زر واحدة. وقد أوضحت الشركة أن التقنية تهدف إلى جعل شراء هواتف ذكية ذات 4 أو 5 عدسات في الكاميرا خلفية أمرًا مقبولًا.

4- هواتف الألعاب:

شكلت الهواتف التي تستهدف محبي الألعاب مجموعة صغيرة ولكن ثابتة من سوق الهواتف الذكية، ولا شك أن شبكات 5G سيكون لها تأثير كبير على انتشار هواتف الألعاب، حيث تعد برسومات أكثر سلاسة خلال السرعات العالية.

كما بدأت المعالجات أيضًا تؤثر على مدى انتشار هواتف الألعاب، فبعد ظهور معالجات (Snapdragon 765G) بدأت شركات تصنيع الهواتف في تقديم شاشات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وذات أسعار منخفضة، ما يجعل الرسومات أكثر سلاسة وانسيابية مما سبق، ويعزز تجربة اللعب بشكل هائل.

أعلنت شركة شاومي خلال معرض CES 2020 عن هاتف Black Shark 2 Pro الذي يضم شاشة ذات معدل تحديث 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم الذي يتميز برسومات أسرع بنسبة 15%، ويدعم نظام تبريد سائل متعدد الطبقات.

قد يكون معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES قد انتهى هذا العام، ولكن بالنسبة للهواتف فقد بدأ العام للتو ومازلنا في انتظار المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي سيقام في أواخر الشهر القادم، ومن المتوقع أن نجد فيه الكثير من المفاجآت في كل ما يخص الهواتف الذكية.