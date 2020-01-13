ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8 في المئة

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سيلزفورس

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اليوم عن تقريرها الخاص لـ موسم التسوق الإلكتروني 2019 والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80 في المئة في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019، حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي 723 مليار دولار أمريكي.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13% في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام 2018، 10% من طلبات الشراء الإلكتروني و5% من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

حقق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقماً قياسياً، حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة “انقر واستلم” نشاطاً أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56%، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.

شكل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء. وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80% من الحركة الرقمية و65% من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وقال روب جراف، نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى سيلزفورس: “حققت المتاجر الإلكترونية نجاحاً لافتاً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الاطلاق”.