تكنولوجيا: سامسونج تقدم سلسلة هواتف Galaxy S20 القادمة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن رصد هاتف Galaxy S20 Plus 5G اليوم في أول الصور الحية، أشارت تسريبات جديدة إلى خطط سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20 كاملة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

شغلت سلسلة هواتف Galaxy S20 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، إستعداداً للإعلان الرسمي عن السلسلة الجديدة خلال الشهر المقبل.

وقد جاءت أحدث التسريبات عبر مصادر داخلية من شركة سامسونج، والتي أكدت على أن كافة هواتف Galaxy S20 تتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أي على عكس الجيل السابق من سلسلة Galaxy S10 الذي جاء بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في أغلب الإصدارات، بينما إقتصرت الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت رام على الإصدار الأعلى من السلسلة Galaxy S10 Plus، كما انطلق هاتف Galaxy S10e بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وهو النموذج الذي يغيب عن إصدارات هذا العام من السلسلة.

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يذكر أن سلسلة هواتف Galaxy S20 تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 865 في بعض النماذج، أو برقاقة معالج Exynos 9830 في نماذج أخرى، ومن المتوقع أن يأتي النموذج المميز برقاقة معالج Snapdragon 865 من كوالكوم في مزيد من الأسواق هذا العام، على أن تقدم النماذج المميزة برقاقة Exynos في أسواق أوروبا، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر سامسونج في 11 من فبراير المقبل.

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