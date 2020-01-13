الهاتف النموذجي Vivo APEX 2020 Concept قادم إلى معرض MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعرض لنا شركة Vivo هاتفها النموذجي التالي Vivo APEX 2020 Concept في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 23 فبراير إلى 24 فبراير. تأتي هذه المعلومات من دعوة مسربة مخصصة ليتم إرسالها إلى وسائل الإعلام، وهي تروج للهاتف النموذجي القادم من شركة Vivo.

جميع الهواتف النموذجية التي كشفت عنها شركة Vivo في السابق كانت جميعها عبارة عن عروض تقنية رائعة. لقد جاء الهاتف النموذجي Vivo APEX Concept الأول في أوائل العام 2018 مع شاشة بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة، وفي العام الموالي كشفت لنا الشركة عن هاتفها النموذجي التالي الذي كان يُعتبر أول هاتف ذكي في العالم يضم مستشعر البصمة في الشاشة يعمل من أي مكان داخل الشاشة وهيكل خالي من الثقوب.

نتوقع أن يستمر الهاتف النموذجي Vivo APEX Concept 2020 على نفس مسار الإبتكار. سنحضر المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ويمكنك أن تراهن أننا سنلقي نظرة على الهاتف Vivo APEX 2020 ونقدم لكم تغطية حصرية عندما يتم الكشف عنه بشكل رسمي.