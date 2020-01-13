OnePlus تكشف عن شاشة QHD OLED جديدة تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع، عقدت شركة OnePlus حدثًا جديدًا اليوم، وهو الحدث حيث كشفت الشركة بالتفصيل عن تكنولوجيا الشاشة الجديدة التي ستستخدمها في هواتفها الذكية. ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فإن هذه التقنية الآن خارج مرحلة البحث والتطوير، وهذا ما يلمح إلى إمكانية إستخدام هذه التقنية في هواتف OnePlus 8 القادمة. ووفقًا لمصدر مطلع على المسألة، فيمكننا أن نتوقع رؤية تكنولوجيا OLED الجديدة في الهاتف OnePlus 8 Pro. من المحتمل أن يحصل الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Lite على بديل أبسط.

ومع ذلك، فإن الشيء الجميل حقًا في القصة هو أن OnePlus كانت صريحة بما يكفي لمشاركة بعض الصور المليئة بالمعلومات، والتي تعرض بالتفصيل تكنولوجيا الشاشة الجديدة. هذه الصور مكتوبة باللغة الصينية، لذلك عفوا في حالة إذا لم نذكر بعض التفاصيل الصغيرة.

الميزة الأبرز في شاشة OLED الجديدة من شركة OnePlus هي بطبيعة الحال معدل التحديث البالغ 120Hz، والدقة البالغة Quad HD. ولضمان تجربة أكثر سلاسة، أعلنت شركة OnePlus عن ما يُدعى ” Smooth Chain “، وهو ما يمثل تحسينات تمزج بين العتاد والبرمجيات على مستوى الإدخال والإخراج، بحيث يمكن تقليل التأخير بين المدخلات والإستجابة إلى أدنى حد ممكن. يبدو أن هناك نوعًا من تجانس معدل الإطارات في الألعاب، على غرار ما قدمته لنا شركة Huawei من خلال تقنية GPU Turbo، يبدو أنه تم إستخدامها هنا أيضًا، على الرغم من أنه ليست لدينا المزيد من التفاصيل حتى الآن.

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أخيرًا وليس آخرًا، تدعي شركة OnePlus أيضًا أن شاشتها الجديدة أو بالأحرى الشاشة التابعة للشركة التي تستورد منها الشاشات نظرًا لأن OnePlus لا تصنع الشاشات، فهي دقيقة للغاية بعدة طرق. تستخدم الشركة مقياس الدقة JNCD، وتدعي أن دقة شاشتها الجديدة تبلغ أقل من 0.8 مع العلم بأن أي شيء أقل من 1 يُعتبر رائعًا.

الشاشة الجديدة تدعم أيضًا 1.07 مليار لون. لم تذكر لنا شركة OnePlus ما إذا كانت شاشة OLED الجديدة تدعم HDR، ولكن لم تصرح الشركة بذلك حتى الآن لأنها لا تزال تعمل على الحصول على الشهادات اللازمة قبل التصريح بذلك، على الأقل هذا ما نظنه. أخيرًا، هذه الشاشة الجديدة تمتاز بـ 4096 من مستوى ضبط السطوع، إرتفاعًا من 1024. وهذا يمكن أن يكون مفيدًا لأي تطبيق HDR محتمل.