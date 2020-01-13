Realme تبدأ رسميًا بإختبار تحديث Android 10 للهاتف Realme X

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Realme X2 Pro على تحديث Android 10 التجريبي في الأونة الأخيرة، والأن حان الوقت بالنسبة للهاتف Realme X للحصول على نفس التحديث التجريبي الذي يجلب معه واجهة Realme الخاصة.

تحديث Android 10 التجريبي للهاتف Realme X يحمل البنية رقم RMX1901_11_C.02، ولكنه متوفر حاليًا في الصين فقط. ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ شركة Realme بإصدار تحديث Android 10 المستقر للهاتف Realme X في شهر فبراير المقبل.

وبصرف النظر عن الهاتف Realme X، فالهاتف Realme X Lite مؤهل بدوره للحصول على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر في الشهر المقبل، في حين سيحصل عليه الهاتف Realme Q المعروف أيضًا بإسم Realme 5 Pro في شهر مارس المقبل. ومع ذلك، سيتعين على ملاك كل من Realme X2 و Realme X2 Pro الإنتظار حتى شهر أبريل المقبل للحصول على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر مع واجهة Realme UI الأحدث من الشركة الصينية.

هذا الجدول الزمني مخصص للوحدات الصينية، ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر مع واجهة Realme UI الأحدث من الشركة للوحدات العالمية هذا الشهر، ومن المحتمل أن يكون Realme 3 Pro و Realme XT أول هاتفين يحصلان على هذا التحديث. تحقق من الصورة أعلاه للحصول على المزيد من التفاصيل.