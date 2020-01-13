جميع طرازات Galaxy S20 ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - الصور الواقعية والصور الحاسوبية التي تم تسريبها حتى الآن عرضت لنا كيف ستبدو تشكيلة Galaxy S20 Series من الخارج، ولكن الشائعات مثل هذه التي وردتنا اليوم تكشف لنا ما سيكون داخل هذه التشكيلة. ووفقا للإشاعة التي وردتنا اليوم، فسوف يأتي جميع أعضاء تشكيلة Galaxy S20 Series مع 12GB من الذاكرة العشوائية.

سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الحالية جاءت في معظم الحالات مع 8GB من الذاكرة العشوائية، بإستثناء النسخة الأرقى من الهاتف +Galaxy S10 والتي تأتي مع 12GB. حتى الهاتف Galaxy S10e بدأ مع 6GB من الذاكرة العشوائية، على الرغم من أنه لن يكون هناك طراز ” e “، ويبدو أنها خطوة مناسبة بدلاً من مجرد تغيير الإسم.

نظرًا إلى أن أولى الهواتف الذكية المُزودة بـ 16GB من الذاكرة العشوائية لم تصل بعد، فهناك إحتمال أن تكون 12GB هي الخيار الوحيد على مستوى الذاكرة العشوائية المتوفرة لتشكيلة Galaxy S20 Series. سامسونج قد تفاجئنا، ولكن لحد الآن لم تكن هناك أي أدلة في منصات إختبارات الأداء تشير إلى أن تشكيلة Galaxy S20 Series ستضم أكثر من 12GB من الذاكرة العشوائية.

سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستضم المعالج Snapdragon 865 أو Exynos 9830، وفقًا للمنطقة. وبالنسبة لهذا العام، فقد تردد أنه سيتم إستخدام معالج كوالكوم في مناطق أكثر من المعتاد، ولكن البلدان الأوروبية لا تزال ستحصل على هواتف Galaxy S20 المُزودة بالمعالج Exynos 9830.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy S20 Series في الحدث الذي ستعقده في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.