الهاتف Galaxy S20+ 5G يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة سامسونج مؤتمر صحفي في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. وقالت الشائعات أن الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy S Series سيحمل إسم Galaxy S20 Series بدلاً من Galaxy S11 Series، وذلك من أجل الإحتفال بالعام 2020 الجديد. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور واقعية جديدة تؤكد لنا كل ما قلناه حتى الآن.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تستعرض لنا الهاتف Galaxy S20+ 5G من الأمام والخلف. وبناءًا على هذه الصور، فهي تؤكد لنا أن الهاتف سيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن ست كاميرات في الوحدة المستطيلة المتواجدة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

أما بخصوص الواجهة الأمامية للهاتف، فهي تضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي يبدو سميكًا قليلاً. وبالعودة إلى الكاميرات في الخلف، قد أوردت الشائعات السابقة أن الهاتف Galaxy S20+ 5G سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل تدعم تكنولوجيا دمج البكسلات 9to1 Bayer التي تقوم بدمج تسع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح والتفاصيل. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فسوف يضم Galaxy S20+ 5G أيضًا كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا مُقربة، فضلا عن كاميرا ماكرو على الأرجح وكاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق.